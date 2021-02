Efter rubrikerna och MLS-uppbrottet - här uppges han förre DIF-stjärnan hamna

Det är snart fem år sedan Sam Johnson lämnade Djurgården, men i höstas fick den liberianska anfallaren på nytt stora rubriker i Sverige. Detta efter uppgifter om husfester och skottlossningar vid hans hem i Salt Lake City.

Hans MLS-klubb Real Salt Lake bröt kontraktet med Johnson efter uppgifterna och han har letat ny klubb sedan dess. I början på den här veckan kom uppgifter om vad det blir härnäst för Johnson.

African Insider uppgav i måndags att det blir spel i Malaysia för Johnson. Närmare bestämt i Sabah FC i landets högstadivision. Uppgifter som oss veterligen inte uppmärksammats i Sverige tidigare. Övergången är emellertid inte bekräftad ännu.

🇱🇷🇲🇾 Sam Johnson has joined Sabah FC in Malaysia.



The Liberian NT Captain was previously at Swedish Champions Djurgardens & Real Salt Lake in the MLS.



