CUPEXTRA: Okända spelarna att hålla koll på - lagen som kan skrälla

De allsvenska klubbarna skaffar sig allt bättre koll på lägre divisioner i Sverige för att leta efter guldkorn, sportslig framgång och ekonomi.

Inte sällan finns också framtiden mitt framför ögonen på klubbar samt fans och det är en nivå som kittlar och kräver mer rapportering.

FotbollDirekts David Cohen har specialiserat sig på division 1 och division 2-fotboll, och varje vecka ger han dig kollen på lagen, läget i tabellerna och pekar ut de oslipade diamanterna du behöver känna till.

Den här gången blir det en genomgång av lagen från division 1, division 2 samt division 3 som kvalificerat sig till gruppspelet i Svenska Cupen som drar igång till helgen. Vilka spelare ska man hålla ett extra öga på? Vilket lag har möjligheten att skrälla?

/Mathias Lühr, chefredaktör

I helgen drar alltså den svenska fotbollen igång med den traditionsfyllda Svenska Cupen. Den situation som Sverige och resten av världen just nu befinner sig i med en pågående pandemi har lett till att försäsongen varit en annorlunda utmaning för samtliga klubbar.

I vissa fall har den svenska cupen inneburit att man fått myndigheters tillstånd att genomföra en försäsong, läs Lödde IF som till vardags spelar i division 3. I andra fall har det inneburit att försäsongsläger som vanligtvis innebär en-två veckor “nere i värmen” istället blivit inomhushallar i Sverige och frusna försäsongsmatcher.

I årets upplaga av Svenska Cupen så deltar sju lag som inte spelar i allsvenskan, alternativt superettan. Nedan följer en genomgång av dessa lag:



Vilka lag har en chans att skrälla?

Vilka spelare måste man ha koll på?

Häng med här!

Utsiktens BK, trea i division 1 södra förra säsongen, Grupp 2

Den numera nästan klassiska klubben från Göteborg gjorde i fjol en stark insats i division 1 södra-serie och förväntas göra det minst lika bra i år. På vägen mot gruppspelet i Svenska Cupen så slog man ut Norrby efter dramatik då man gjort matchens enda mål efter förlängning i den 118:e minuten. Nu väntar ett gruppspel med IF Elfsborg, Degerfors IF samt Falkenbergs FF.

“Kiken” som redan förra säsongen gjorde det bra i division 1 södra och som har en namnstark trupp har inför säsongen 2021 fyllt på ytterligare i truppen. Den tidigare lagkaptenen Niklas Olsson är tillbaka i klubben och betyder självfallet oerhört mycket, likaså Albin Skoglund är tillbaka efter att ha varit i Ljungskile och superettan. Man har även fått in Podrimcaku (Oskarshamn), Tom Amos (IFK Göteborg, lån) och Randelovic (GAIS). Det är spelare med rutin från hög nivå som kommit in och ser man ur ett perspektiv över hela säsongen så förväntas man komma topp tre även i år. I Svenska Cupens gruppspel tror jag man kan vara en obehaglig underdog sett ur övriga lags perspektiv. Här tror jag att såväl Falkenberg som Utsikten kan vara med och störa de två allsvenska klubbarna.

IK Gauthiod, spelar i division 2 norra götaland, Grupp 3

Klubben från Grästorp slog succéartat ut Ljungskile under fjolårets kvalspel och har nu hamnat i en grupp tillsammans med BK Häcken, Helsingborgs IF samt Dalkurd FF. Det innebär att Gauthiod får chansen att mäta sig med ett lag från respektive division över division 2. Har haft ett transferfönster under försäsongen som inneburit att man tappat en av sina viktigare spelare men också fått in ett intressant namn. Pelle Ödlund som används både som mittback och forward, egenskaper som gör att de lägre divisionerna är så älskvärda, har lämnat klubben vilket innebär att man i dagsläget inte har gjort klart med en renodlad forward inför cupen.

Man har däremot fått in Carl Lext, från division 3, som inför denna säsong valt att istället fokusera mer på fotboll istället för futsal. Lext kommer bidra med fin teknik och lugn på mittfältet i ett Gauthiod som vanligtvis, likt ett klassiskt engelskt lag, spelar väldigt rakt och gjort sig kända i division 2 NG för att vara väldigt svåra att bemästra i defensiven.

Här tror jag vi får se ett lag som inte kommer bjuda upp till dans utan istället fokusera på försvarsspelet och snarare få med sig 0-0 än 2-2 i en match. Avsaknaden av en renodlad forward kommer vara stor och man ska inte ha någon större chans i denna grupp.

Dalkurd FF, degraderade till division 1 efter kvalförlust, Grupp 3

Att Dalkurd siktade mot Champions League när man avancerade till allsvenskan för ett par år sedan var det inte många som missade. En optimistisk och något naiv målsättning, visst.

Att man säsongen 2021 skulle spela i division 1 var i alla fall inte något undertecknad räknat in. Nu ställs man mot BK Häcken, Helsingborgs IF samt IK Gauthiod. Det är en grupp som inte är den tuffaste på förhand men som inte bör resultera i en slutspelsplats.

Stommen i truppen har bytts ut där spelare som Samuel Leach Holm, Liridion Selmani och John Stenberg. Dalkurd som redan inför förra säsongen påbörjade en föryngring av spelartruppen har fortsatt på det spåret inför säsongen 2021 med spelare som Samouil Izountouemoi (IK Frej), Amir Ayari (Malmö FF) och Arian Kabashi (IF Elfsborg).

Huruvida den sedan några år tillbaka Uppsala-baserade fotbollsklubben har allt på det torra med ekonomi, styrelse och det rent praktiska runt omkring fotbollsplanen fortsätter vara oklart.

Umeå FC, 15:e plats i superettan i fjol och därmed degraderade, Grupp 4

Det blev bara en säsong i superettan för UFC den här gången. Klubben som ändå får anses ha genomfört ett helhjärtat försök till att stanna kvar i superettan med spelare som Ajeti, Takahasi och duktige målvakten Frodig, som för övrigt lämnat för spel i IK Brage. Det som man istället fick dras med bland spelare och media var den otroligt dåliga konstgräsmattan som Umeå Energi Arena erbjöd.

Nu är den stora frågan: Var står klubben 2021? Min gissning blir att laget från Västerbotten siktar in sig på den kommande säsongen och ser cupen som en förlängning av försäsongen.

Djurgården, Kalmar och Brage kommer förmodligen inte “köra över” UFC men det blir nog inte mer än ett hedersamt kryss som bäst i någon av de tre matcherna. Om nyförvärven Gbenga Arokoyo (Kalmar FF), Ibrahima Habib (Karlslund) och Linus Marklund (Team TG) kommer igång så kan 2021 bli något mer positivt än 2020 för Umeå-klubben.

Sandvikens IK, 6:e placering i division 1 norra 2020, Grupp 6

Det fanns definitivt mer tacksamma grupper för de “rödvita”. IFK Göteborg, IFK Norrköping samt GIF Sundsvall står för motståndet. Man har efter fjolårssäsongen, där man slutade på en sjätte plats, tappat huvudtränaren och ikonen Pelle Olsson till Halmstad. Utöver det så har viktiga spelarna Herman Johansson (Mjällby), Emil Engqvist (Öster) samt skyttekungen Leo Englund (Gefle).

Det är med andra ord ett Sandviken, likt många lag på denna nivå, som tvingats bygga om stora delar av laget. Senaste tiden har spelare som André Jernberg (Karlstad), Ahmed Bonnah (BP/IFK Haninge) samt Danilo Al-Saed (Enköping SK). En trio som inte bara fyller ut truppen utan även förstärker och ger ytterligare en spets. Ahmed Bonnah och Danilo Al-Sead är dessutom bägge unga och utvecklingsbara, födda 2000 respektive 1999, och blir definitivt två namn att hålla koll på under gruppspelet.

Degerfors deltog i gruppspelet av svenska cupen så sent som i fjol, då fick man bland annat med sig ett 2-2 resultat mot Djurgårdens IF.

IF Lödde, till vardags i division 3 SG, Grupp 7

Slog sensationellt ut Örgryte i oktober 2020 under sista kvalrundan. Lödde som till vardags spelar i division 3 södra götaland får möjligheten att mäta sig med allsvenska klubbarna Örebro, Sirius samt Trelleborg från superettan.

Att döma ut Lödde på förhand här känns ju inte som ett vågat uttalande men det är nog precis vad man ska göra. Fokus bör istället ligga på att man förhoppningsvis får med sig en mängd erfarenheter och en försäsong som kommer leva med i spelarna, ledarnas och föreningens liv. Den stora fördelen IF Lödde tar med sig är självklart möjligheten att träna ihop med hela laget, något som inte är godkänt från myndigheterna då man spelar på en nivå lägre än division 2.

Oskarshamn AIK (laget på bilden), 10:e plats i division 1 södra i fjol, Grupp 8

För den som följt Oskarshamn de senaste säsongerna blir den här årets upplaga av laget från Småland en stor förändring. Man har tidigare säsonger varit ett lag som förlitat sig på offensiv och anfallsinriktad fotboll som resulterade i mängder med mål fram, men också mängder med mål bakåt. Den här säsongen, något som förhoppningsvis sett ur deras egna ögon, kommer vi få se ett mer defensivt, bollinnehavsrikt spel från OAIK.

Det rutinerade mittbacksparet Agebjörn och Fredriksson följs upp med trion Jägerbrink, Stejdahl och Dobrijevic. Dessa spelare håller bra nivå, där Jägerbrink är den klart bästa.

Det som istället bör oroa är offensiven. Reynholdsson, 15 mål förra säsongen, var inlånad från Trelleborg men har nu vänt tillbaka till TFF samtidigt som Peiman Eliassi, den så hajpade spelaren med flertalet drömmål senaste åren, har lämnat för spel i division 2.

Flamur Dzelili, som tidigare varit med i artikelserien, blir ett namn att följa här i gruppspelet. Han förväntas ta ett stort ansvar nu när Oskarshamn saknar offensiv spets.

Motståndet i gruppen är AIK, Hammarby samt AFC Eskilstuna. Jag tror att Oskarshamn kan få med sig någon poäng här ifrån, kanske redan mot AIK nu i helgen.

DAVID COHEN













Matchrapporter: Mattias Bjärsmyr matchvinnare när IFK Göteborg vann mot Sirius MFF lyser som mästare - vilken avslutning Stark insats när AIK tog poäng borta mot Elfsborg