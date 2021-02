Polisen efter skandalscenerna: "Det rör sig om ett par olyckliga missförstånd"

Cupmatchen mellan Landskrona Bois och Östersunds FK gav en bitter eftersmak.

Under matchens gång vände ÖFK-stjärnan Isak Ssewankambo sig plötsligt om - och fick snabbt följe av flera lagkamrater - för att konfrontera publik som stod bakom stängslet utanför arenan. Detta då han hört apljud från en åskådare.

– Jag kom ut för at ta hörna. Och det är någon av dem som gör ett apljud. Jag uppskattade inte det så jag sa det till dem, sa han till C More i halvtidspausen.

Det rasistiska påhoppet dominerade medierapporteringen under gårdagskvällen och fördömdes av representanter från ÖFK, Landskrona Bois och SvFF.

När matchen var över satte sig ÖFK i spelarbussen för att åka till hotellet i Löddeköpinge. När bussen passerade en bro hördes en kraftig smäll vilket föranledde misstanke om stenkastning.

– Vi lämnade Landskrona IP efter vinsten och när vi väl satt i spelarbussen och var på väg hem på E6 söder om Landskrona så kastades ett föremål mot framrutan på bussen, sa ÖFK:s presskontakt David Hultén till Östersunds Posten och fortsatte:

– Det jag uppfattade var att en smäll hördes när föremålet kastades. När vi väl ankom väntade vi i spelarbussen tills polisen anlände till platsen för att säkra så att vi kunde ta oss in på ett säkert sätt.

Polisen uttalade sig för Expressen där man inte kunde styrka att stenkastning skett.

– Vi fick in en anmälan om att en spelarbuss blivit utsatt för stenkastning. Detta ska ha skett i Landskrona. Vi har konstaterat att det inte är några större skador på bussen. Fotbollslaget får anmäla till Svenska Fotbollförbundet och de (SvFF) får i så fall göra en polisanmälan. Men vi har avslutat ärendet hos oss och vi är inte kvar på platsen längre, sa Evelina Olsson, presstalesperson för region syd, till tidningen.

Under måndagen har FD nåtts av nya uppgifter kring händelserna där man från polisens sida varken kunnat påvisa rasistiska tillrop mot Ssewankambo eller stenkastning mot spelarbussen.

Mats Lilja är supporterpolis i regionen och var själv på plats under matchen. Han styrker FD:s uppgifter och menar att ingenting i utredningen visar att någon i publiken ropat rasistiska tillmälen.

– Vi hade tre poliser som stod i nära anslutning till området där det rasistiska tillmälet ska ha inträffat. Ingen av dem hörde något och vi har pratat med åskådare på plats samt företrädare för supportergrupper i Landskrona. Alla är ifrågasättande till detta, säger han och fortsätter:

– Det är bara spelare nummer åtta som har hört det här. Varken med- eller motspelare har hört något eller övrig publik eller polis på plats. Min uppfattning är att det är ett missförstånd.

Så vad är din bild av det som hände?

– De som stod utanför arenan där blev irriterade över att Östersundarna tog lång tid på sig vid fasta situationer. Det blev inte mer skrik än att "spela bollen för helvete" och det gamla vanliga.

Går det helt att utesluta rasistiska tillrop menar du?

– Det går inte att bevisa att det har hänt utifrån uppgifterna vi har nu. Det är bara en person som hört detta. Vi tog det på största allvar och jag är den förste som hade delat ut ett tillträdesförbud om vi kunde. Sånt här får inte förekomma men det är min polisära åsikt att det rör sig om en rad olyckliga missförstånd.

– Det hade varit en helt annan sak om någon annan hört detta.

Lilja beskriver stämningen på plats som ganska god.

– Generellt tyckte jag att det var en ganska trivsam stämning, Landskronasupportrarna var ganska glada över att Helsingborg hade tappat poäng innan, säger han.

När det handlar om den påstådda stenkastningen är polisens teori att rör sig om en naturlig orsak. Is som fallit ned från bron hade upphittats på körbanan, vilket Lilja menar styrks av andra bilisters uppgifter.

– Vi som supporterpoliser känner de här supportrarna ganska bra. Efter matchen var stämningen väldigt lugn trots förlusten. Tanken att de skulle ha åkt tre kilometer för att ställa sig på en vägbro och kasta sten på bussen kändes långsökt från början.

Inga misstankar om brott föreligger därmed i något av fallen.



– Vi körde förbi bron i går kväll när vi fick in en anmälan. Då har man kunnat se en svag strimma is och snö vid brofästet som trillat ned. Inga skador hittades på bussen heller. Jag tror att det här rör sig om ett olyckligt missförstånd på ett par fronter.

Landskronas klubbchef Michel Ekberg kommenterar polisens och kritiserar Östersunds kommunikation av händelsen:

– Vi får uppgifter under matchen att det förekommer rasistiska tillmälen, och det hör inte hemma i svensk fotboll. Där är vi överens med samtliga inom svensk fotboll, rasism ska beivras och bekämpas, säger han och fortsätter:

– På mötet efter matchen råder det dock oklarheter vem som sagt vad och vad som egentligen sagts. Där kommer det motstridiga uppgifter. Det primära är att rasism ska bort, men det måste också finnas en sans och balans i dialogen mellan klubbar.

Ekberg anser att dialogen mellan klubbarna och polisen kunde ha skötts bättre innan en osäker bild, som nu av polisen påstås vara felaktig, kom ut i medierna.

– Uppgifterna om att de skulle ha attackerats när de lämnar Landskrona, där tycker vi att det måste finnas en dialog mellan föreningar och myndigheter innan något kommuniceras utåt. Nu är detta troligen ett stort missförstånd, då det mesta talar för att det är smältande snö som träffar deras buss.

– Hade vi haft en dialog så hade polisen kunnat undersöka saken innan det kommuniceras, och då hade hela den här saken stannat vid att rasism inte ska förekomma i svensk fotboll - inte vid något som inte stämmer.

– Rasism ska bort, individer med de åsikterna ska inte vara en del av svensk fotboll. Sen måste det finns en diskussion, man måste veta vad som egentligen hänt och vad som är sant innan man kommunicerar något.

