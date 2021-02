Rankar värvningarna - och därför lämnar han Giffarna utanför allsvenskan

I dag publicerade FD en stor genomgång av samtliga övergångar, både in och ut, i superettan som hittills är gjorda inför den kommande säsongen.

Utöver den solklara favoriten Helsingborgs IF så imponeras många experter av GIF Sundsvalls silly season där Linus Hallenius plockades hem från IFK Norrköping och nyligen fick följe av Robert Lundström.

Men det finns fler klubbar än så som kommer vilja vara med om topplaceringarna i år. Andreas Brännström lämnade Jönköpings Södra efter kvalet till allsvenskan (förlust mot Kalmar) och har en gedigen bakgrund som tränare på superettannivå.

Även han imponeras av Giffarnas satsning, men där han inte är helt övertygad om att truppens djup räcker för att hålla hela vägen i konkurrens med andra toppklubbar.

Många klubbar i superettan har arbetat för högvarv i vinter. Vilka klubbar tycker du har gjort det allra bästa jobbet på marknaden så här långt?



– Helsingborg, GIF Sundsvall, Öster och Trelleborg har lite mer transferpengar än övriga, det märks också i fönstret. De gör snabbt klart med de spelare de vill ha medan övriga klubbar får tänka till en vända extra. Ska jag nämna en klubb så blir det ju Helsingborg, de har förstärkt väldigt tungt för att vara Superettan. Men går vi utanför de klubbarna så vill jag slå ett slag för Gais. Det har varit rörigt där sista åren, men någon där verkar ha börjat tänka. Smarta nyförvärv utifrån ekonomi.

Vilka är de största värvningarna i superettan så här långt enligt dig?



– Det är ju svårt att komma runt Ajdarevic till Akropolis där. För ett par år sen värvades han till en allsvensk toppklubb för att vara ledande där, och han har fortfarande några år i sig om han själv vill. Hallenius till Giffarna är ju också en stark värvning, och det bör ju klicka direkt sett till deras tidigare historia.

– Sen vet jag inte om Prodell till VSK kan räknas in eftersom han var där redan under hösten, men han gjorde verkligen skillnad. Men det finns många som konkurrerar. Lundström till Sundsvall, Loeper till Helsingborg och Nikolic till Jönköping är andra som sticker ut.

Helsingborg och sportchef Granqvist hymlar inte med att man ska tillbaka till allsvenskan. Är truppen tillräckligt vass för att ta en direktplats - eller saknas något?



– Det är den, de har värvat tungt men framförallt har man lyckats behålla spelare som Max Svensson och Anthony van den Hurk. Det är väl bara Granen själv som fattas på planen, och jag antar att det kommer ett besked där snart.



Vilka klubbar slåss om att gå upp?

– Just nu skulle jag säga att tre klubbar ligger i pole position: Helsingborg och två topplag från förra året, Öster och Jönköping. Öster får bygga vidare på en stark säsong och har en bra situation både ekonomiskt och sportsligt just nu. I Jönköping är ju 2021 året det ska hända. När man åkte ur allsvenskan 2017 satte man upp en plan där slutmålet var att spela i Allsvenskan 2022. Efter stor spelaromsättning förra året har man lite mer kontinuitet i år och går in i serien i ett annat läge än då.

– Det kan tyckas märkligt att lämna Sundsvall utanför här som förmodligen har både seriens bästa ytterbackspar och bästa forwardspar. Men de har också tappat Johan Blomberg som var otroligt nyttig förra året och Oliver Berg som jag nog skulle säga var seriens MVP förra året. Men både Giffarna och VSK ser starka ut.

Nämn gärna lite mer okända spelare som inte spelar länge till på superettannivå?



– Helsingborg har ju värvat en ung kille (Vladislav Kreida) från Tallin som jag hört bra saker om. Annars är tre unga spelare som dyker upp i huvudet: Kevin Jensen i Landskrona som har stor potential, Kevin Kustovic, en defensivt skicklig mittfältare i Västerås som borde få ett riktigt genombrott och Aiham Ousou som Gais lånat från Häcken, en ung mittback som hade en väldigt bra utveckling förra hösten.

