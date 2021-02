Här är planen för att ta in publik på matcherna igen

I en intervju med FotbollDirekt i mitten på februari berättade SEF:s generalsekreterare Mats Enquist att det fanns planer på att lämna in en matrismall till Folkhälsomyndigheten, för att få till en publiköppning. Nu har FD fått ta del av den bilaga som SEF valt att kalla "Öppningsplan Svensk Elitfotboll - med säker publikaccess 2021". Något som SportExpressen var först med att rapportera om.

Planen är att presentera öppningsplanen som en bilaga i ett remissvar som skickas in på fredag till regeringen. Den ska även användas i dialog med Folkhälsomyndigheten. Avsikten är att hitta en lösning för att stegvis ta in publik på arenorna under året.

I öppningsplanen tar SEF upp tre skyddsnivåer, A, B och C. I de olika skyddsnivåerna finns det exempelvis uppdelningar mellan hur stor andel av publik som får vara på plats, om det ska finnas ståplats och om det ska få finnas bortasupportrar på plats. På nivå A är det en mer åtstramad strategi, medan det öppnas upp mer i nivå B och C. Dessutom har arenakapacitet tagits i beaktning när de olika skyddsnivåerna specificerats.

SEF skriver att man har som målbild att inleda säsongen utifrån nivå A, alltså med uppåt 15 procent åskådare av arenors kapacitet. Dessutom har de presenterat en plan för hur man ska kunna stegra antalet åskådare ju längre säsongen lider.