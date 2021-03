Allt om Malmö FF:s nya huvudspår - två skytteligavinnare på kornet

Malmö FF blev på måndagskvällen utslaget ur svenska cupen. Men nu uppges två anfallsförstärkningar vara på väg in, dels dansken Nicolai Jörgensen och dels kroaten Antonio-Mirko Colak. FotbollDirekt har tittat närmare på vad dessa spelare har presterat den senaste tiden plus tidigare i karriären och det är två skytteligavinnare som skåneklubben har siktat in sig på.

Den ene spelaren som MFF uppges vara ute efter är 30-årige dansken Nicolai Jörgensen som kommer från Köpenhamnsförorten Ballerup.

Han debuterade i den danska ligan för AB Köpenhamn våren 2009.

Då var han 18 år. Det blev en match från start och sju inhopp.

Men efter att han gjort sex mål på 24 matcher 2009/10 fick tyska Bayer Leverkusen upp ögonen för honom men någon framgångsrik period blev det aldrig i Tyskland. Han var också utlånad till Kaiserslautern men på två säsonger i Tyskland spelade han totalt 16 matcher.

