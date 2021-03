Ex-allsvenske stjärnan riskerar tio års avstängning

Det är ett av de största matchfixningsfallen i svensk fotboll. I maj sker rättegång i Malmö tingsrätt och fyra personer är åtalade för matchfixning, där en av dessa fyra är en tidigare allsvensk stjärna.

Det handlar om en spelare som spelat i flera allsvenska klubbar och även flera klubbar utomlands. Just nu tillhör han en utländsk klubb. Spelaren i inblandad i ett av två ärenden som tas upp i tingsrätten i maj.



Enligt åtalet ska spelaren medvetet ha tagit en varning när han spelade för Elfsborg i en match mot Kalmar den 29 juli 2019. Personer ska ha spelat pengar på att han skulle få ett gult kort. Enligt åtalet ska spelaren i gengäld ha fått låna en större summa pengar.

Utöver den tidigare allsvenska stjärnan så är också två futsalspelare och en fotbollsspelare på lägre nivå åtalade.

Den tidigare allsvenske spelaren åtalas för tagande av muta och brott mot spellagen, och i början på februari kom det ut att han är avstängd under utredning, liksom de övriga tre. Det blev senare känt att Fifa tagit beslut om att stänga av den ex-allsvenska spelaren globalt under utredning.

Just nu behandlar förbundets disciplinnämnd ärendet. Det är Riksidrottsförbundets stadgar som gäller, och maxstraffet är hårt: Tio års avstängning kan det bli. Disciplinnämndens ordförande Erlend Stavehaug redogör:

– Det är anmält som ett bestraffningsärende, enligt idrottens reglemente för matchfixning. Det som vi kallar för anti-matchfixningsreglementet. Det anmäls efter det reglementet. Där har man egna preskriptionstider och en annan straffskala också. Så allt som handlar om matchfixning hamnar under det reglementet, säger Stavehaug till FotbollDirekt.se och utvecklar angående eventuellt straff:

– Om det blir frågan om en avstängning så blir det fråga om en tidsbestämd avstängning, och det kan bli ända upp till tio år. Det är väldigt hårt när det gäller den delen. Men det är också för att matchfixning är något man ser väldigt allvarligt på.

Han konstaterar att ett längre tidsbestämt straff om det utdöms kan göra att en karriär i stort sett är över. Bara att vara borta ett par år utan att få träna eller spela är förödande. För det är både match och träning det handlar om:

– När man stänger av någon för ett vanligt bestraffningsärende, så är maxstraffet två år. Under de här två åren så får man träna under den tiden. Är du med i en klubb så får du träna i den klubben. Men blir du avstängd för matchfixning så är det mer eller mindre slut för din karriär, för du får inte ens träna. Det får enorma konsekvenser om du blir avstängd för matchfixning, när det gäller spelare som har det här som sysselsättning. Blir det något längre straff för en spelare som gäller matchfixning generellt, så innebär det i de flesta fall att karriären mer eller mindre är slut, eller det får en oerhört kraftig påverkan i alla fall.

Ett straff från disciplinnämnden kan överklagas till Riksidrottsnämnden, som är högsta instans. Men spelaren är alltså (liksom de övriga tre) avstängd redan nu, under utredning.

– Om man har såpass mycket indikationer på att det i det här läget kommer leda till bestraffning, då kan du stänga av personen under utredning. Tre av de här får enligt den sista uppdateringen i regelverket inte ens träna, fram tills beslutet är fattat. Det är en förändring som har kommit. Så det gäller tre av fyra personer här.

– När det gäller den fjärde personen, som är spelaren som befinner sig i utlandet... han är också avstängd under utredning, men han får träna, eftersom i hans ärende så inträffade det här bara några dagar innan det nya regelverket trädde i kraft (2019).

När ett beslut kan fattas i disciplinnämnden? Erlend Stavehaug säger att det är en bit bort, utan att vilja gå in på när. Kommande vecka ska yttranden ha kommit in från berörda parter.

Ett beslut kan komma både innan fallet tas upp i Malmö tingsrätt i maj, det kan också bli så att man väntar in rättegången.

Vad kan du säga om när ett beslut kan komma?

– Alla de här fyra ärendena är föremål för behandling just nu. Det pågår kommunikation mellan parter. Var vi landar och när, det går inte att säga än. Det enda vi kan säga är att kommunikationen inte är färdig.

– När det gäller de här allvarligare ärendena med avstängningar under utredning... samtidigt som man vill vara snabb med det här, så måste man också ta hänsyn till när man för fram sina åsikter, att man väntar in så att alla verkligen får komma till tals. Det kommer garanterat ta några veckor till. Sedan när det blir, om det sker före eller efter rättegången... jag vill inte spekulera i det.

Om spelaren skulle vilja att det väntar till efter rättegången så kan det mycket väl bli så säger Stavehaug. Det är trots allt en avstängning under utredning som löper på just nu.

– Den man tar mest hänsyn till är den person som är anmäld. Om du är anmäld och vill att man ska vänta med det här till dess, då är det du som är lidande av det. Vill du det, då är det större chans att man tar hänsyn till det än om det skulle vara tvärtom, om du vill att det ska gå fort och motparten vill att vi ska vänta med det här. Vilket i och för sig är en ovanlig situation.

– Men om den personen vill vänta in det här, för att det kommer att komma fram saker eller vad det nu kan vara... då är det någonting som man åtminstone lyssnar på och värderar.

Vid ett tidsbestämt straff så skulle tiden för den avstängning som löper nu under utredningen räknas av, säger disciplinnämndens ordförande.

– I det här fallet är de avstängda under utredning, så kommer det i sådana fall att dras av. Det blir inte att det läggs på toppen av allting, utan har man blivit avstängd under utredning 1 januari och blir avstängd 1 maj, då är det fyra månader som man får räkna av. Får man då en treårig avstängning så återstår två år och åtta månader på den.

Om det blir en tidsbegränsad avstängning så är det sannolikt att det blir som nu under utredning, att avstängningen gäller globalt.

– Om den här spelaren slutgiltigt bli avstängd tidsbestämt, då kommer det per automatik att vara med träningsdelen också. I det här fallet har man också gått in och begärt att den här avstängningen under utredning ska gälla "world wide". Så den här spelaren kan inte spela i något land, utan var han än söker sig gäller att han är avstängd under utredning. Sedan när det kommer ett slutgiltigt beslut... om det blir en avstängning, då kan man gå in och ansöka om att den ska få den effekten "world wide" också.

Matchrapporter: Stark insats när AIK tog poäng borta mot Elfsborg Kalmar måste kvala efter oavgjort mot Häcken 1–0-seger för Kalmar mot AIK – Erik Israelsson matchhjälte