AVSLÖJAR: Bajen visar intresse för Nalic - som är intresserad

Den offensive mittfältaren Adi Nalic riskerar att hamna i kläm i Malmö FF.Ett av allsvenskans mest uppmärksammade unga namn ser ut att vara på väg bort.Detta speciellt sedan den regerande mästaren presenterat två offensiva nyförvärv i form av yttern Veljko Birmancevic från Serbien samt den kroatiske anfallaren Antonio Colak från grekiska storklubben Paok.23-årige Nalic gjorde 20 framträdanden för MFF förra säsongen, men bara fem av dessa från start, och har haft siktet inställt på en större roll i allsvenskan den här säsongen.Nu talar mycket för att den i så fall blir i en annan klubb än MFF. I helgen skrev Sportbladet att både Örebro och Sirius visat intresse för att låna Nalic.Men enligt FotbollDirekts källor finns intresse på betydligt högre nivå än så.Det handlar om toppallsvenskt intresse genom Hammarby, som möter just Malmö FF i den allsvenska premiären, och Häcken för Nalic tjänster.Kontakter uppges finnas mellan parterna och där dessa klubbar enligt FD:s källor nu hävdas avvakta händelseutvecklingen i Malmö.Enligt vad FD erfar finns tvekan från MFF:s ledning att låna ut Nalic till en klubb som är en guldkandidat.Men kontakter finns alltså med MFF och Nalic uppges enligt FotbollDirekts källor kunna tänka sig en lösning med båda.Nalic var på nytt utanför startelvan när Malmö i helgen tog sin första seger i svenska cupens avslutning mot Halmstad. Nalic byttes in mot Ola Toivonen.I den andra matchen mot Gais satt han på bänken hela matchen - medan han i premiären gjorde ett inhopp när Jo Inge Berget gick ut.Så sent som i dag var han tvåmålsskytt för MFF i en b-lagsmatch mot Mjällby.Hans framtid väntas nu alltså avgöras inom kort.Mjällbyfostrade Adi Nalic har även spelat för Landskrona Bois och AFC Eskilstuna.

FD har sökt Häckens sportchef Martin Ericsson för en kommentar



OLA GUSTAVSSON - LENNART SANDAHL

