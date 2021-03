AVSLÖJAR: Kalmar FF tittar på slovakisk skytteligaledare

Redan en bit in i januari så hade Kalmar FF gjort sitt tredje nyförvärv i Gif Sundsvall-mittfältaren Oliver Berg.Men sedan dess har ett ekonomiskt pressat Kalmar sett mycket försiktigt ut, men det kan nu förändras fram till den allsvenska premiären.FotbollDirekt kan nu avslöja att det finns kontakter med Filip Balaj. Det handlar om en 192 cm lång anfallare från Marek Hamsiks hemland Slovakien, och han leder skytteligan i Slovakiens högstaliga, 13 mål på 20 matcher. Balaj har även sex U21-landskamper på meritlistan.Filip Balaj sitter på ett kontrakt med ligafemman Zlaté Moravce som går ut nu i sommar. Enligt FotbollDirekts källor så har Kalmar sett spelaren in action, samtidigt som 23-åringen är intresserad av en lösning med smålänningarna. Frågan är nu bara om det går att hitta en ekonomisk lösning?– Det pågår inga förhandlingar men jag vet mycket väl vem det är. Det jag kan säga är att han är ett av flera namn vi har tittat på, säger Kalmars Jörgen Petersson till FotbollDirekt.se.– Nej, det finns inga förhandlingar och jag vill inte kommentera det här mer än så här. Men som jag säger så vet vi att det här är en bra spelare. Det är han.– Det finns ett visst utrymme ytterligare. Ett visst utrymme.– Jag utesluter ingenting men vi har inga pågående förhandlingar just nu.Återstår att se om försäljningen av Fidan Aliti kan göra den skillnaden.Aliti lämnade ju tidigare i dag för Zürich. Vad schweizarna betalat är oklart, men att det är en transfer som ger lite nya ekonomiska marginaler.Kalmar FF:s årsbokslut för 2020 har nyligen blivit känt och slutade med svarta siffror, ett plus på närmare en miljon kronor. Året innan slutade med en smäll på lite drygt 11 miljoner kronor.

