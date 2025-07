Chelsea klara för final i klubblags-VM

Chelsea firar.

Londonklubben är vidare till final i klubblags-VM.

Detta efter att ha slagit ut Fluminense i semifinalen.

Under tisdagkvällen spelade Chelsea och Fluminense semifinal i klubblags-VM.

Chelseas nyförvärv Joao Pedro gav laget ledningen i den 18:e minuten. Brassen valde att inte fira då hans moderklubb är just Fluminense.

Men Pedro skulle fortsätta att leverera. Tio minuter in i andra halvlek var 23-åringen framme igen och kunde skjuta, via ribban in i mål.

Matchen slutade 2–0 och Chelsea avancerar till final där de antingen möter Real Madrid eller PSG.