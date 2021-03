Efter FotbollDirekts avslöjande - MFF lånar ut Antonsson

Den 18 februari avslöjade FotbollDirekt att Halmstad BK visat intresse för Malmö FF:s anfallare Marcus Antonsson. Enligt källor till FD ska anfallaren också vara intresserad över att spela för nykomlingarna - och nu verkar en deal bli verklighet. Expressen skriver nu att parterna är muntligt överens och att det endast återstår ett par detaljer, samt att det handlar om en utlåning.

Marcus Antonssons kontrakt med Malmö FF löper ut efter den här säsongen och nu är han alltså intresserad av att återvända till klubben han slog igenom i. 2014 var senast han spelade i HBK och då blev det sex mål och två assist på 26 allsvenska matcher. Följande två år lossnade det mer för Antonsson när han skrev på för Kalmar FF där han gjorde tolv respektive tio mål, innan han köptes av engelska Leeds.

Malmö FF plockade in Antonsson under sommaren 2018 och han var starkt bidragande till att klubben nådde framgångar i Europa League. Under förra året blev det däremot inte särskilt mycket speltid för anfallaren i Allsvenskan, vilket ledde till att han lånades ut till norska Stabaek.

Matchrapporter: MFF lyser som mästare - vilken avslutning Trelleborg tvingas till kval efter förlust mot Halmstad Formstarka Varberg tog ny seger mot Malmö