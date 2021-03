Här är Blåvitts nya ordförande

– Ett stort tack till medlemmar, supportrar, partners och alla andra för allt stöd. Tillsammans är vi IFK Göteborg, sade Berkling under årsmötet.

Det har skett personalskifte i IFK Göteborg under vintern. För drygt två månader sedan ersatte Håkan Mild tidigare klubbdirektören Max Markusson. Och nu under måndagskvällen blev det klart att en ny ordförande valts in. I januari meddelade Mats Engström att han inte längre tänkt fortsätta som ordförande. Istället har uppgiften landat på valberedningens förslag, Richard Berkling.

– Ett stort tack till medlemmar, supportrar, partners och alla andra för allt stöd. Tillsammans är vi IFK Göteborg. Vi ses på läktaren framöver, sade Berkling under Blåvitts digitala årsmöte, där 544 röstberättigade medlemmar närvarade.



