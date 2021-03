Vilket otroligt samtal - men det var inte till Blåvitt det gick den här gången

– I det här fallet fick jag ett Whatsapp-meddelande. Det räckte med att höra namnet och att de ställde frågan hur vår situation såg ut, säger ÖIS-sportchefen Igor Krulj till Göteborgs-Posten.



FotbollDirekt har tidigare skrivit om att flera stornamn efter Hamsik skulle kunna vara aktuella för en flytt till Allsvenskan. Det har handlat om spelare som Marko Arnautovic, Marouane Fellaini och Oscar. Men nu visar det sig att ett annat stort namn skulle kunnat hamna i Superettan, och Örgryte IS.

Wilfred Bony, den 32-årige ivorianen, med 115 matcher och 36 mål i Premier League på cv:et, ska ha blivit erbjuden till ÖIS.

– Det kommer alltid spelartips överallt. I det här fallet fick jag ett Whatsapp-meddelande. Det var inte så att man behövde någon större presentation av agenten när det gällde spelaren. Det räckte med att höra namnet och att de ställde frågan hur vår situation såg ut, säger Igor Krulj till GP och fortsätter:

– Jag frågade ”Vad pratar du om?”. Då förklarade han deras situation och jag förklarade vår situation. Sedan var det inte mer med det. Det gick inte så långt.

Wilfred Bony har förutom Stoke och Swansea representerat storklubben Manchester City. 2015 värvades han för runda slängar 350 miljoner kronor. Men någon övergång till ÖIS blev aldrig riktigt nära.

– Det är inte så realistiskt att vi skulle ta in Wilfried Bony. Det är lite för långt ifrån det vi håller på med just nu. Och även de ekonomiska villkoren ... Hade vi velat ta in en spelare så hade vi velat ta in en offensiv spelare som vi kan bygga kring på längre sikt, säger Krulj innan han svarar på frågan ifall de erbjudits fler internationella storspelare:

– Det har varit några till, men Bony är ett häftigt namn. Verkligen.









Matchrapporter: Umeå FC klart för nedflyttning – efter oavgjort mot Örgryte Halmstad säkrade seriesegern efter 1–0 mot Örgryte Örgryte klart bättre än VSK på Iver Arena