EKWALL: Tryggheten först i VM-kvalet - som vanligt

Zlatan Ibrahimovic gick inte riktigt att undvika när möjligheten dök upp.

I övrigt gäller Usual Suspects för Janne Andersson in i 2021.

Andreas Granqvist är här trots att han inte ska spela, Marcus Berg har inte varit spelbar på ett tag och Sebastian Larsson är kapten.

Tryggheten går först och det är inget nytt.

Inför dag-före-match-mot-Georgien-presskonferensen diskuterade jag med några rutinerade kollegor om vem som skulle sitta vid förbundskaptens sida på podiet.

Det skulle vara lagkaptenen, det var det enda vi visste.

Berg kändes given, men är alltså skadad.

Någon sa Zlatan, men det skulle vara för tidigt hade vi fått veta dagen innan.

Då blir det väl Ekdal, trodde någon annan.

Eller Lustig.

Men Sebastian Larsson, då?

Undrade jag.

Men ska han spela, vi möter ju Georgien, trots allt, påpekade andra.

Vi är några i mediapacket som följt landslaget i evigheter och ändå glömmer vi så lätt ibland.

Zlatan har stormat in till den här samlingen och Jesper Karlsson har kommit smygande bakom honom.

Men Janne Andersson bygger sin grund på spelare som gjort det förut.

I det fallet gäller inte favoritmantrat "då är då och nu är nu", snarare "då är fortfarande nu".

Möjligen lite orättvist eftersom Andersson plockat in nya starka kort efterhand. Men det finns en grundstomme och den viker han inte från.

Vilket kan vara förståeligt, eftersom det fungerat sensationellt bra.

Det är ju heller inte så att det är något unikt för dagens förbundskapten; ingen släpper sina favoriter.

2000 var Stefan Schwarz med som moraliskt stöd efter att ha slitit av hälsenan i Österrike.

Inför 2002 försökte Tommy Söderberg övertala Pontus Kåmark att hänga på VM-truppen, trots att skadekämpande Kåmark påpekat att han inte ens kunde gå.

Johan Mjällby hade varit skadad länge utan att kunna spela, men Lagerbäck/Söderberg vill ändå ha med en av sina absoluta favoriter i truppen till EM 2004. Han kunde inte spela en sekund.

Samma med Tobias Linderoth i EM 2008. Ingen har testats så ofta så länge under ett mästerskap. Förbundskaptenerna kände att de inte kunde vara utan den slitstarka mittfältaren. Men det blev bara tester i en backe under hela EM. Linderoth aldrig nära att spela match.

Inför EM 2012 hade Daniel Majstorovic åkt på en korsbandsskada i Celtic.

Men när truppen reste till Kiev var Maestro med på planet ned.

– Han kommer att leva och bo med oss, han blir nyttig att ha med på den här resa, sa landslagschefen Lasse Richt.

Förbundskapten Erik Hamrén ville inte släppa en av sina favoritspelare, även om han var skadad, och det är ju ingen högoddsare om Zlatan Ibrahimovic hade något att säga till om i frågan eftersom Majstorovic var en av hans bästa vänner.

Ni kan twittra, rasa, slita hår och fotbollsagenter kan tycka att det är skamligt, men att Andreas Granqvist är högaktuell för EM-truppen är ingen skräll någonstans.

Det följer bara det mönster som har gått att hitta hos alla förbundskaptener: du håller fast vid dina favoriter så länge som överhuvudtaget möjligt.

Jag tror att Andreas Granqvist är med på EM-resan i sommar, om han så bara kan gå på ett ben eller spelar korpfotboll i Påarp.

Om inte som spelare, så åtminstone som inofficiell lagkapten vid sidan av truppen.

***

Det är VM-kval ikväll och det är förstås lite udda eftersom EM ännu inte slutförts.

Inte minst för de spelare som bestämt sig för att sluta efter sommarens slutspel.

***

Med tanke på att alla spelare hävdar att numret på ryggen inte spelar någon som helst roll så ägnar de rätt mycket kraft på att ändå se till att det faktiskt gör det.

Jag hade tyckt att det varit coolt om Zlatan hade lirat i nr 3, som Asamoah Gyan gjorde.

***

De flesta har säkert missat det, men vi möter alltså Georgien.

Willy Sagnol är ny förbundskapten och han har två dagar med en resa till Stockholm på sig att få ihop något.

***

Janne Andersson berättade alltså att han skulle rotera landslaget i de två tävlingslandskamper som väntar.

Spelar Zlatan en och en halv?

***

Det är förstås väldigt underligt att Jordan Larsson inte är en del av den här truppen, som ska spela tre matcher på en vecka.

***

Tillbaka på jobbet för min del efter allt som har hänt, det är en fröjd på sitt sätt.

Skönt att skingra lite tankar, skönt tänka på landslagsbevakning och fint att träffa härliga kollegor igen.