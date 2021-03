Försvann från Djurgården - nya kontraktet klart idag

Alexander Abrahamsson klättrade upp genom Djurgårdens olika akademilag innan han blev en A-lagsspelare. Men stora skadeproblem höll mittbacken borta från spel, och efter förra säsongen lämnade han klubben. Nu tar han steget ner till Superettan.

– Mina år hos Djurgårdens IF har varit otroligt nyttiga. Att ha tagit mig igenom ungdomslagen till att vara en del av A-laget har varit en resa i sig, som jag lärt mig mycket av. Jag har varit i en väldigt bra miljö för att utvecklas både som person och fotbollsspelare, säger Abrahamsson till Akropolis hemsida innan han fortsätter:



– Med utgående kontrakt hos Djurgårdens IF kom jag i kontakt med Mirza Jelecak som hade följt mig en längre tid. Vi hade en bra dialog och på den vägen föll det sig. Under vintern började jag provträna med Akropolis IF och kom snabbt in i gänget. Även om övergången blir officiell nu, känns det som jag varit en del av laget under en lång tid. Gruppen har varit väldigt välkomnande mot mig vilket gjort att allt känts rätt från första början. Tränarna visade direkt en tro och förståelse mot mig och min situation som varit. För det är jag evigt tacksam.



Akropolis sportchef Georgios Gogas om det senaste nyförvärvet:

– Alexander är en spelskicklig mittback som vi hoppas kommer få se mycket av de nästkommande två säsongerna. Vårt fysioteam har skyndat långsamt för att få Alex i bästa möjliga skick - så han kan få möjligheten till kontinuerlig speltid utan några skadebekymmer.



Förutom Abrahamsson har även de före detta djurgårdsspelarna Astrit Ajdarevic och Oscar Pettersson anslutit till Akropolis inför den här säsongen. Superettan-laget som överraskade många förra säsongen genom att sluta femma har dessutom plockat in den välmeriterade anfallaren Daniel Larsson och AIK:s förre försvarare Panajotis Dimitriadis.

Matchrapporter: Jönköping kvalklart efter oavgjort mot Akropolis Marcus Burman poängräddare för Akropolis mot GAIS Akropolis avgjorde i första halvlek mot Brage