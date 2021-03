AVSLÖJAR: Nya rehabplanen - så försöker Djurgården rädda karriären

Det var så sent som en bit in i februari som Expressen hade uppgifter om att Erik Berg var nära en brytning med Djurgården.Den 32-årige stjärnan uppgavs vara nära att ge upp en stor karriär.Sedan dess i stort sett tystnad kring ett av allsvenskans största namn.Några matcher i Svenska cupen har inte varit aktuellt.Men det ser ändå ännu inte ut att vara över för Erik Berg.Istället berättar nu Djurgårdens sportchef Bosse Andersson om att ett sista comebackförsök är på gång.Han ville inte ge upp. Inte ännu.- Vi har som sagt en rehabplan och jag kan ju i alla fall säga att vårt och Eriks tålamod är längre än fram till EM, säger sportchefen.

- Men matcher innan EM räknar vi inte med.

Hur mår han just nu?

- Jag träffade Erik nyligen ute vid . Det är ju mycket som händer nu i hans liv, inte minst så har han ju blivit pappa.

- Men han jobbar just nu med mycket gym och vattenträning.



Hur ser du på hans situation just nu?

- Men på det viset att ingen av oss har gett upp men det är klart att vi vet att han gått igenom väldigt svåra säsonger. Det är inte lätt men samtidigt så har vi alltså en ny rehabplan och är överens om att verkligen göra ett sista försök.

- Det är en fantastisk spelare som jag verkligen önskar allt gott.



Erik Bergs karriär i Djurgården har aldrig riktigt kommit loss, även om han bitvis visat vilka absoluta toppkvaliteter han ännu har i sig.



Berg kom till stora rubriker från FCK Djurgården under 2019 men det blev inte fler än elva matcher. Andra hälften spolierades med skador och redan där kom uppgifter om att karriären var i farozonen.

2020 blev snarlikt och förryckt på grund av nya problem som alltså nu i stort även detta år stoppat honom så här långt.



Hans senaste match var borta mot Mjällby den 29 november och frågan är nu om det är det sista vi fick se av honom eller om det faktiskt kommer en fortsättning ?

