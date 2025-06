William Lundin har fått sparken från Degerfors.

Enligt uppgifter ska bärande spelare visat ett missnöje mot tränaren under en längre tid.

”Motiveringen till att jag fått lämna är att vissa spelare tycker att kraven och ledarskapet är för tufft och därmed vill byta tränare”, skriver Lundin till FotbollDirekt.

12 omgångar in i den allsvenska säsongen 2025 har Degerfors IF gjort sig av med sin huvudtränare. Det var under torsdagen som den allsvenska nykomlingen, som ligger på elfteplats i tabellen under sommaruppehållet, meddelade att tränare William Lundin sparkas.

”Jag är naturligtvis besviken och ledsen över klubbens beslut. Beslutet kom väldigt chockartat med tanke på de resultat vi har presterat de senaste 18 månaderna, med avancemang

till allsvenskan första året och i dagsläget fem lag bakom oss som nykomlingar i allsvenskan”, skriver Lundin till FotbollDirekt.

”Tycker ledarskapet är för tufft”

Enligt Sportbladet ska anledningen vara att bärande spelare i truppen visat ett missnöje mot tränaren under en längre period.

”Min tydliga uppgift från klubben från dag ett var att förbättra träningsmiljön och höja prestationskraven på träning och match. Motiveringen till att jag fått lämna är att vissa spelare tycker att kraven och ledarskapet är för tufft och därmed vill byta tränare”, skriver Lundin och fortsätter:

”Jag har respekt för klubbens beslut att man har velat gå på dessa spelarnas linje.”

Vad som händer med tränaren nu, och vem som ersätter honom i Degerfors, är ännu oklart.

”Jag vill tacka hela Degerfors för min tid här och önskar klubben lycka till i framtiden”, avslutar Lundin.

William Lundin anslöt till Degerfors IF från IFK Göteborg inför säsongen 2024. I sin debutsäsong tog han klubben tillbaka till allsvenskan efter en ettårig sejour i superettan.