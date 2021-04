EKWALL: MFF:s förra 50-miljonerman utmanar allt mer

Ja, det är rätt mycket för några få.

Framförallt är det sista - eller största - chansen innan EM-truppen ska spikas.

Förbundskapten Janne Andersson pratade en del om att rotera sitt lag i större utsträckning än vanligt inför VM-kvalen mot Georgien och Kosovo.

Till viss del på grund av det tajta spelschemat.

Men också tack vare tillgången till så många bra spelare.

Det blev alltså EN ändring: Dejan Kulusevski ut, Emil Forsberg in.

För riktigt så kul skulle det inte vara ändå,

När allt ställdes på sin spets kände nog Janne att han hellre gick på inkörda trygghetslinjen än på nån sorts nymodighet som storklubbarna gärna kör med.

Albin Ekdals skada ställde säkert till det, förstås, men inte så mycket att här ska det "roteras" skulle betyda blott två ändringar.

Vad vill jag få sagt med det?

Estland på Friends är en träningsmatch och det blir med ett helt nytt svenskt lag, där alla som mest suttit på bänken i de två första matcherna kommer få speltid.

Jag är helt övertygad om att Janne Andersson och Peter Wettergren värderar allt som sker på träningar och samlingar när de gör sina sista val.

Och givetvis vad spelarna gör i sina klubblag.

Men tar man chansen i de här träningsmatcherna så kommer det att sätta sina spår och spela stor roll.

Trollar Jesper Karlsson bort ester som han gör i Eredivisie så visar han att han kan göra det på annat håll än i AZ, med fortsatt extremt bra utveckling.

Gör Ken Sema en riktigt bra landskamp - han har haft svårt att lyckas fullt ut när han fått chansen - så tar han stora steg mot en av få öppna platser.

Övertygar Pierre Bengtsson på vänsterbacken så kan det väga över mot Martin Olsson, som är skadad just nu.

Och Robin Quaison måste nog känna flåset i nacken från Jordan Larsson, för Robins facit i Bundesliga under säsongen övertygar inte samtidigt som Larsson är magnifik i Moskva.

Den 18 maj presenteras truppen till det EM där Sverige ska möta Spanien, Irland och Slovakien i ett gruppspel som KANSKE spelas i Bilbao och Dublin.



Och som alltid handlar diskussionerna om platserna 21, 22 och 23 i truppen, spelare som sällan ens får värma upp under matcherna.

Men sett till skadesituationen finns det, trots allt, en del positioner som inte är helt uppenbara.

Jag skulle säga att det faktiskt finns fyra-fem platser som blir rätt tuffa att välja för Andersson.

Till viss del för att konkurrensen blivit större.

Allt avgörs inte mot Estland.

Men det är nog den stora chansen för Ken Sema och Jesper Karlsson. Och kanske sista chansen för Robin Quaison, Mattias Svanberg och Pierre Bengtsson.

EKWALLS EM-TRUPP

Målvakter (3 st):

Robin Olsen, Karl-Johan Johnsson, Kristoffer Nordfeldt

Alla tre är helt givna i Janne Anderssons ögon och har varit en orubbad trio så länge de varit friska. Endast skador kan hindra någon från att bli uttagen av utmanare.

Utmanare: Jacob Rinne, Ålborg, Pontus Dahlberg, Häcken.





Högerbackar (2 st):

På högersidan lär det bli tufft att rubba på Micke Lustig och Emil Krafth som känt bofasta under en tid, med Lustig som klart förstaval.

Utmanare: Mattias Johansson, Genclerbirligi, Joel Andersson, Midtjylland





Mittbackar (4 st):

Ja, här blir det en del bryderier för förbundskaptenen. Vi utgår från att Victor Nilsson Lindelöf är förstavalet. Sett till vad Filip Helander gjort under den här samlingen (och säsongen) så är han med. Sen blir det kill your darlings, framförallt om Pontus Jansson och Andreas Granqvist blir spelklara efter skador, Jag känner att Marcus Danielsson bör vara given i truppen. Och Granen känns nästan "lovad" en plats. Ryker Jansson då, som för inte så längesen var kapten för det här laget.

Utmanare: Carl Starfelt, Rubin Kazan, Joakim Nilsson, Arminia Bielefeld, Sebastian Holmén, Willem II





Vänsterbackar (2 st):

Ludwig Augustinsson är förstavalet och är med. Sen blir det tuffare. Pierre Bengtsson har bytt klubb till Vejle för att inte tappa sin plats. Bör utmanas av Martin Olsson, om han blir frisk. Olssons fördel kan vara att han kan användas som såväl höger- och mittback om det skulle krävas.

Utmanare: Niklas Hult, Hannover 96 Niklas Hult, Hannover 96





Yttermittfältare (4 st):

Här finns det en del godis att välja mellan, vilket också gör det till ett tufft val.

Emil Forsberg, Dejan Kulusevski och Viktor Claesson är solklara. Alla kan dessutom vara forwardsalternativ. Sen finns det två spelare som både är kant - och centrala spelare: Sebastian Larsson och Mattias Svanberg. Bägge lär vara med och de steker man kanske mera traditionell ytter.

Utmanare: Ken Sema, Watford, Jesper Karlsson, AZ,





Centrala mittfältare (4 st):

Om Albin Ekdal är skadefri är han med, detsamma gäller även Kristoffer Olsson. Seb Larsson. Vem tar den fjärde platsen?

Utmanare: Mattias Svanberg, Bologna, Gustav Svensson, Guangzhou, Jens Cajuste, Midtjylland





Forward (4 st):

Ett nytt stort namn har lagt beslag på en plats och Zlatan kommer kompletteras av Alexander Isak och Marcus Berg. Och en hel del tyder på att Janne Andersson inte sviker Robin Quaison. Eller?

Utmanare: Jordan Larsson, Spartak Moskva, Isaac Kiese Thelin, Kasimpasa,