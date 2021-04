KLART: Kalmar värvar förre Hammarby-backen

– Vi har haft problem med full kontinuitet bland mittbackarna i träning vilket gör att vi har känt ett behov av att förstärka på den positionen, säger Henrik Rydström till klubbens hemsida.



Lars Sætra spelade i Hammarby mellan 2014 till och med 2016. Efter spel hemma i Norge några år har han nu gjort klart med ett avtal med Kalmar FF.

– Det känns väldigt bra att komma till Kalmar FF. Jag trivdes bra under min senaste tid i Sverige och ser fram emot att få köra igång säsongen. Den tidigare KFF-spelaren Lars Cramer är en god vän till mig och jag hälsade på honom i Kalmar under hans tid i föreningen. Då fick jag ett väldigt bra intryck och det verkar vara en fin stad som jag kommer till. Det har varit ett bra år under den gångna säsongen med Tromsö IL där vi vann ligan och jag kommer till Kalmar FF med ett gott självförtroende och en vinnarmentalitet, säger han till klubbens hemsida.



Kalmar gör alltså sitt sjätte nyförvärv inför årets allsvenska säsong, och det på deadline-day.

– Vi har haft problem med full kontinuitet bland mittbackarna i träning vilket gör att vi har känt ett behov av att förstärka på den positionen. Det finns också en skadehistorik kopplat till mittbackarna i truppen med allsvensk erfarenhet. Med Lars Sætra får vi in en fysisk och erfaren spelare som är duktig i duellspelet, passningsskicklig i det långa och korta spelet samt bekväm med att spela den typen av fotboll vi vill spela. Vi vet också att det är en bra person som kommer fungera bra in i gruppen, säger Henrik Rydström.



Kalmar FF premiärspelar hemma mot Östersund FK måndag den 12 april.

