Oväntade utspelet: "Det är mycket skönare att spela mittback"

För drygt en vecka sedan ställdes Djurgården mot Degerfors i en U21-match på Stadshagen. Efter cirka 60 minuter fick Aslak Witry byta till en något ovan position. Den offensiva högerbacken fick kliva ner - och spela som mittback.

– Det är ju mycket skönare att spela mittback. Men det är inte där jag är bäst, säger Witry till FotbollDirekt.se,

Sportchef Bosse Andersson har varit ganska tydlig under vintern att holländska Groningen visat intresse för Aslak Witry. Men någon övergång blev inte av den här gången. Frågan är ifall den uteblivna flytten tog hårt på norrmannen?

– Både ja och nej. På ett sätt var det så. Man tänker lite och får för sig grejer att man ska lämna. Men på ett annat sätt har det inte varit så svårt. Det är ett fantastiskt gäng och jag trivs jättebra i Djurgården och Stockholm. Familjen mår jättebra här. Så det har inte varit jättesvårt, men det är klart att man blir lite besviken ändå, säger Witry.

Nu går 25-årige Witry in i sin tredje säsong som djurgårdsspelare. Och det efter att stora förändringar i truppen. Många nyförvärv har plockats in till Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöfs lag.

– De är jättefina. Vi tappade ju den jag kanske var närmast under min tid. Kanske den bästa spelaren jag spelat med, Ulvestad. Så det var ju jobbigt. Men på ett sätt har de nya tagit väldigt mycket plats. Vi spelar lite annorlunda vilket kanske passar de nya ännu bättre. Det ser riktigt bra ut. Det är kul att se att de tar för sig, säger norrmannen innan han berättar vad som är annorlunda 2021:

– Vi tränar lite hårdare än vad vi gjort innan kanske. Vi har varit jättenoggranna med det defensiva och offensiva spelet. Jag tycker att alla spelare är duktiga på att prata ihop sig med vad vi gör bra och vad vi gör fel. Vi pratar lite om det och så kör vi därifrån. De senaste matcherna sitter exempelvis det defensiva spelet mellan mig och "Chili" mycket bättre, och Kalle (Holmberg) är otroligt stark där uppe som striker. Så det känns lite annorlunda i hur vi har tränat. Och det är kul att komma och träna varje dag, så det gillar jag.

Hans debutsäsong i Djurgården slutade med ett SM-guld. Då pratade ofta tränarduon Bergstrand & Lagerlöf om hur hårt laget jobbade. Men är det så att Djurgården jobbar ännu hårdare idag?

– Det vet jag inte. Men vi jobbar kanske på ett lite annorlunda sätt. 2019 hade vi några spelare som var helt overkliga. Så som Mackan (Danielson) levererade... man är inte förvånad att han är så bra som han visar nu. Nu har vi lite andra spelare som gör andra bra saker. På ett sätt tror jag vi jobbar bättre som lag nu, men att vissa enskilda spelare 2019 kanske hade lite högre kvalité. Danielson blev såld för 60 miljoner liksom, han var jätteviktig för oss. Men vi ska bli lite bättre varje dag nu, så får vi se, säger Witry.

Många spelare pratar om att ni springer mer i år, det borde passa dig?

– Ja så är det ju. Vi har olika tester som visar att de flesta löper lite mer än innan och det är kul att se. Och jag tror att jag själv löper lite mer än innan. Kroppen känns bra. Men om jag gillar det? Alla i laget säger att jag gillar att löpa, men tydligen är det kul att ha ont. Men det är väl kanske en av mina spetskompetenser att jag är bra på att löpa.

Det blev tre nya mål framåt mot Degerfors, ni känns lite mer framåtlutade i år?

– Ja det känns väl lite så. Vi spelar lite på ett annat sätt, med mycket folk i boxen. Tajmingen börjar sitta mer. Du ser spelare som "Chili" som gör poäng varje match han spelar, så det är kul att se. Och Elias (Andersson) gör mål på ett sätt som vi gillar. Det vi övar på träning får vi se i match också, så det är kul att se. Det är därför vi håller på med det här.

Ett av nyförvärven som plockats in under vintern är högerbacken Leo Cornic. Förutom att han också är norsk finns det även andra egenskaper som påminner om Witrys.

– Det är en jätteoffensiv högerback. Seriös och jättefin kille som tar för sig. Det är klart att han behöver bli mer mogen och sådär, men det kommer med tiden. Jag var inte världens mest mogna när jag kom hit, även om jag var tre år äldre än honom. Det känns som en jättebra framtida högerback för Djurgården, säger Witry.

Han ersätter dig när du väl lämnar?

– Ja, på sikt kan han väl det. Han är fortfarande ung och behöver tid. Och det ska Djurgården ge honom. Men han kan ta min plats om ett tag.

Efter drygt en timmas spel mot Degerfors klev Hjalmar Ekdal av planen. Eftersom han inte ersattes av någon mittback fick Aslak Witry vikariera på positionen.

– Det var skönt. Det var ett tag sen. Jag lirade ju två och en halv säsong som mittback i division 1 i Norge som 16-18-åring. Så det var kul. Det är kul att ta upp löpningar där bak och styra och ställa lite. Och att inte behöva löpa lika mycket, säger han.

Man tänker inte riktigt dig som mittback med tanke på hur offensiv du är?

– Ja, det är ju sant. Men jag trivs bra där, det är inga problem att komma in och spela där. Men det är klart att det är högerback jag är och det är där jag ska spela. Så blir det lite mer poäng.

Det kanske är en lögn att du gillar att springa mycket, du vill vara mittback?

– Haha, ja det är ju mycket skönare att spela mittback. Men det är inte där jag är bäst.

Djurgården möter Hammarby i cupsemifinal på Tele2 Arena klockan 13 imorgon.

