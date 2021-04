Kennedys brandtal inför derbyt: "Blunda och tänk på alla Hammarbyfans"

Cupderby för Hammarby mot Djurgården - men ännu ett derby utan publik för tröttkörda Bajenspelare. Klubbikonen Kennedy Bakircioglu hoppas spelarna kan känna publikens stöd ändå - i ett Facebook-inlägg skriver Kennedy att de ska "blunda och tänk på alla de Hammarbyfans som skulle vilja vara där för att sjunga fram er".

Hammarby fick en svår uppladdning inför dagens cupderby mot Djurgården. Förlängning och 120 minuters spel mot Trelleborg i kvartsfinalen, och det efter ett stort utbrott av covid-19 i spelartruppen.

Man kan förmoda att det är slitna Bajenspelare som nu bara tre dagar senare ska upp mot ett Djurgården som imponerat stort på försäsongen.

Dagens cupderby blir sjätte raka 08-derbyt för Hammarby utan publik.

Ett tomt Tele2 Arena återigen, i en match som betyder enormt mycket för supportrarna.

Finns risk för att spelarna inte känner av hur viktigt det är?

En tidigare Hammarby-spelare, en av klubbens största någonsin, fick spela sina derbyn inför publik.

Kennedy Bakircioglu lade skorna på hyllan efter 2018-säsongen, och följer nu laget som en vanlig åskådare.

Och Kennedy vill att spelarna ska se det från supportrarnas sida, även om de nu inte råkar vara på plats.

Klubbikonen har skrivit ett inlägg på sin Facebook-sida inför derbyt - en uppmaning till spelarna att ta sig an det här derbyt på precis samma sätt som ett "vanligt" derby.

Här är texten i sin helhet:



Det är morgnar som denna jag saknar allra mest. Att kliva upp en derbydag och veta vad som komma skall är ren #bajenmagi.

Att taggad till tusen köra genom Bajenland över bron mot Gullmarsplan till arenan, alltid är det någon med grönvitt som vandrar över bron, antingen mot Södermalm för att ladda upp med polarna eller mot arenaområdet.

Att träffa sina lika taggade lagkamrater, vissa mer nervösa än andra. Peppa varandra, ryggdunka.

Att dra på sig det vackraste stället i världen.

Att jogga in på planen med sina lagkamrater för uppvärmning.

Att värma upp och se läktarna fyllas och sången sakta men säkert öka i ljudvolym när fler och fler ansluter.

Att få ta del av kampen mellan två derbyklackar som blir intensivare och intensivare ju närmare matchstart vi kommer, Hammarby givetvis alltid som segrare.

Att få gå tillbaka in i omklädningsrummet och känna hur arenan vibrerar där uppe, att höra dånet från en fullsatt arena.

Att kliva ut i spelargången och höra "Just idag är jag stark" eka.

Att få kriga i 90 minuter för laget jag älskar, för fansen jag älskar, för klubbmärket på bröstet.

Idag är det annorlunda på grund av covid-19. Nästan allt det jag skrivit om har viruset raderat från listan. Även en villkorstrappa kan radera detta. Glädjande att höra att polisens metod kanske är skrotad.

Men INGENTING kan radera klubbmärket på bröstet.

Jag vill att ni spelare i laget tar med er det här in på planen idag. Blunda och tänk på alla de Hammarbyfans som skulle vilja vara där för att sjunga fram er, nu även jag själv. Ni har inte fått den bästa av uppladdningar men ni är Bajen! Ni kommer kriga för fansen och klubbmärket och ni kommer greja det.

ATTACK, ATTACK ÅÅÅH HAMMARBY

ATTACK!!!

KÄMPA HAMMARBY!!!

Matchrapporter: Jesper Karlström avgjorde när Djurgården sänkte Varberg Erik Björndahl och Andreas Skovgaard avgjorde hemma mot Hammarby Christoffer Nyman avgjorde när IFK Norrköping sänkte Hammarby