Nej, det kommer inte att gå - men Bajenstjärnan mår bättre än på länge

Men nu är brassestjärnan nära att gå in i full träning med Bajen igen - dock utan att bli premiäraltuell.

– Jag är väldigt nära att gå tillbaka i lagträning med truppen nu, säger Paulinho.

Det var på en träning i februari som Paulinho skadade ledbandet. En skada som hållit honom borta från spel fram tills nu - men nu närmar han sig comeback.

Paulinho har alltsedan skadan dokumenterat rehabben på sitt Instagram-konto. Sedan förra veckan är han tillbaka i bollträning, något han lade upp en post om på kontot.

När FotbollDirekt pratar med Paulinho så är han i färd med att lägga upp en ny video, som ska visa att han är än närmare full träning.

– Jag lägger upp en ny inom kort. Jag måste vänta på kameramannen, dvs vår fysioterapeut. Han måste skicka över videon till mig, det tar en jäkla tid, säger Paulinho, som inte är helt nöjd med kvaliteten på träningsvideos han lägger upp:

– Jag tror vi får starta en insamling i truppen så jag får en ny mobiltelefon. Filmerna... det är inte jättebra bildkvalitet på dem. Det är svårt när man har iPhone 3 vet du (skratt).

– Jag ska ta det med Jesper (Jansson). Ibland när jag lägger upp en video så vet man inte vem spelaren i videon är, så dålig kvalitet är det, hahaha.

Hur ser det ut, hur nära är du full träning?

– Jag tränar fortfarande själv, men det är mycket bollträning, explosiv träning... hård träning i gymmet, så det var riktigt bra träning idag, jag är jätteglad.

Vad säger läkarna, hur nära är det att du börjar köra med laget igen?

– Det finns inget datum så där direkt, men man kommer pressa på och jobba hårdare med träning nu. Så jag är väldigt nära att gå tillbaka i lagträning med truppen nu.

Hammarby möter Malmö FF i allsvensk premiär nu på lördag och Paulinho missar den matchen.

En match han definitivt bör vara tillbaka för om det inte blir några bakslag, är cupfinalen den 30 maj.

Efter 1-0 på Djurgården i helgen så är Bajen klart för klubbens första final sedan 2010.

Paulinho har vunnit cupen två gånger med Häcken (2016 och 2019) och kan nu ta en tredje titel - mot Häcken. För det är hans gamla klubb som väntar i finalen 30 maj.

– Hela fotbollssverige vet att Häcken gör det bra i cupen. Det är någonting som de gjort nu ett bra tag. Det är inte förvånansvärt att de är där igen med tanke på hur de arbetat tidigare.

Kände du något speciellt, när du såg det?

– Ja, det är klart, och finalen ska ju vara möjlig för mig (att vara tillbaka till). Det var vårt mål från början, både Jesper och hela truppen. Vi ska vinna cupen. Vi vann första derbyt mot AIK, sedan har vi två tajta matcher på kort tid. Laget har gjort det riktigt bra, vi har alla möjligheter.

Du kan ta din tredje titel, den här gången mot Häcken. Hur speciellt skulle det vara?

– Jag har tränat på för att vara tillbaka så snart som möjligt. Men absolut, finalen, det skulle vara underbart att vara en del av det. Antingen på planen eller på bänken. Jag vill bara finnas där, vara med om möjligheten att vinna cupen med Hammarby. Sedan är det såklart så att jag gärna vill spela matchen. Men jag vill som minst vara en del av det.

– Det jag vill är att skriva historia i Hammarby, finnas i klubbens historia. Och att vinna en cuptitel skulle göra det.

Fjolårssäsongen blev misslyckad för Hammarby, och för Paulinho. Han värvades in som en stjärnvärvning när Nikola Djurdjic lämnade, men det blev bara 16 matcher och tre mål. Skador stoppade upp, men också personliga saker utanför planen påverkade honom.

Under försäsongen och i cupen har Hammarby imponerat, och Paulinho känner att sättet man spelar på kommer passa honom bättre också när han väl är tillbaka.

– Spelstilen passar absolut mig bättre. Det är mer aggressivt, vi pressar högt. Det är absolut en mer passande spelstil. Det är därför jag vill komma tillbaka och göra dem ännu starkare.

Är det något speciellt i Hammarby här under vintern som får dig att tro att det här året kommer bli bättre än fjolåret?

– Det är väl just det, man var mindre aggressiva i fjol, och det var mindre balans. Och att man tappade i matcherna, efter att ha varit bra i första halvleken. Till skillnad från nu, det finns en bättre balans mellan försvar- och anfallsspel. Allt sker i ett bra tempo, som gör att spelet blir mer balanserat. Just den där aggressiviteten tror jag vi saknade förra året. Vi släppte ju in en massa mål förra året jämfört med i år också. Man spelar lite mer safe, mer kompakt i backlinjen också. Stänger ytorna på ett annat sätt.

Och en styrka att vinna mot Djurgården som man gjorde, konstaterar han:

– Att vinna den matchen, med kvartsfinalen bara tre dagar innan. Alla visste att det skulle bli tufft, men de gör en heroisk insats. Det är något man visar, hur starka Hammarby är nu.

