Veteranen hyllar AIK:s färske avslutare: “En target och en målskytt”

Han missar premiären mot Degerfors, men AIK:s meste spelare genom tiderna Per Karlsson, 35, har ändå en positiv syn på läget inför säsongen.

Inte minst på grund av en anfallare som ännu inte fått sitt genombrott

– Vi har fått in mer finess i offensiven, och Bojan Radulovic är en avslutare, säger Karlsson till FotbollDirekt.se.

En “underkroppsskada” håller honom borta från mötet med Degerfors på Friends arena i kväll. I förra veckan kommenterade Per Karlsson situation för FD:

– Status är att jag är på väg tillbaka in i kollektiv träning, men jag jobbar fortfarande med rehabteamet. Jag har haft två skador och inte fått någon kontinuitet under försäsongen. Det betyder också att jag måste ta igen missad träning.

Men mittbacken är ändå positiv och optimistisk när den allsvenska säsongen nu rullar igång även för AIK.

Och det handlar då om spelet längre fram i banan som förbättrats sedan det torftiga fjolåret, där AIK i år inte bara har lagkaptenen Henok Goitom utan även Bojan Radulovic och nygamle Nicolas Stefanelli.

– Det känns som vi har mer finess i offensiven än tidigare. Samtidigt har vi fortfarande principer i försvaret som fungerar,vi är ett kollektiv som vet vad de ska göra. Men det som skiljer sig från tidigare är att vi har mer finess nu, säger Karlsson.

Är det någon speciell spelare som imponerat på dig där framme?

– Bojan (Radulovic) har gjort det väldigt bra. Dels under träning där han visar upp ett bra rörelsemönster. Han gör det enkelt, och rör sig bra. Under försäsongen och cupspelet så har han också satt dit några baljor, och visat att han är både en target och en målskytt.

Per Karlsson sammanfattar:

– Det är en avslutare, helt enkelt - och det är ett bra betyg till de som scoutat honom.

Veteranen vet också vad som krävs i början av en allsvensk säsong för att hålla hopp om topplaceringar vid liv:

– Det handlar om att lyckas bra i början av säsongen. Våren handlar om att vara med, Så kan vår offensiv få till det nu i början så kan vi rida på det.

21-årige Bojan Radulovic startade bara en match för AIK i allsvenskan i fjol, och gjorde ytterligare två inhopp. Under försäsongen har han gjort ett par snygga mål mot allsvenska konkurrenter som Elfsborg och Örebro och visat att han vill vara med och slåss om en plats i startelvan.

Matchrapporter: Stark insats när AIK tog poäng borta mot Elfsborg Seger gör att Degerfors är klart för Allsvenskan 1–0-seger för Kalmar mot AIK – Erik Israelsson matchhjälte