BÄST i allsvenska premiären - kartorna som berättar det

Första omgången av allsvenskan 2021 spelad - vilka har stuckit ut mest? Tittar man på data från Twelve Football så var Djurgårdens högerback Aslak Fonn Witry omgång 1:s toppnamn.

I morgon inleds omgång 2 av allsvenskan 2021, med flera intressanta matcher såsom IFK Göteborg-AIK, Häcken-Malmö FF och Djurgården-Norrköping.

Vilka spelare har inlett bäst? Vi har tittat på data från Twelve Football, där spelarnas insatser rankas offensivt och defensivt.

Här har Djurgårdens högerback Aslak Fonn Witry högst poäng. Norrmannen gjorde ju 1-0 på ett vackert sätt i DIF:s 2-0-seger mot Elfsborg. Men Twelves algoritm (poängsystemet förklaras längre ned i artikeln) visar att Witry stod för flera avgörande insatser inte minst defensivt.

Det är annars mycket himmelsblått och grönvitt på topp tio.

Allsvenskan startade upp med en första match som sprakade - 3-2 mellan Malmö FF och Hammarby på Eleda Stadion. Och flera insatser stack ut i den matchen, enligt Twelve.

Tre MFF-spelare och två Hammarbyspelare finns med bland de tio främsta från första omgången.

Här nedan förklarar Twelves CEO Marcus Lådö poängsystemet, och längre ned topp tio-listan med analyser:

– Varje bollkontakt får en poäng baserat på hur det bidrar till att skapa målchanser eller förhindra målchanser. Poängsystemet utgår från mål som ger 1000 poäng och alla andra prestationer sätts i relation till det, säger han till FotbollDirekt.se och fortsätter:

– Så om en passning ökar chansen att ett lag ska göra mål till 5 % så ger vi den passningen 50 poäng. Om en försvarare tar tillbaka bollen i en position där det blir mål 23 % av tillfällena så får försvararen 230 poäng. För den som känner till begreppet “expected goals” så är poängsystemet just detta, men över hela planen för alla moment.

Poängen delas in i Attack, Defense, Off ball, Shots och Errors.

* Attack: Passningar eller dribblingar av en spelare som poängsätts baserat hur det ökar chansen till att egna laget gör mål.

* Defense: Brytningar och rensningar av en spelare som poängsätts baserat på hur det minskar chansen till att motståndarlaget gör mål.

* Off ball: Om en spelare varit aktiv i närheten av bollen och på så vis bidragit till att pressa motståndaren.

* Shots: Skott som poängsätts utifrån vilken position de tas ifrån och hur stor sannolikhet det är att det blir mål.

* Errors: Misstagen sträcker sig över alla ovanstående kategorier och visar en sammanställning av alla negativa poäng.





Här nedan topp tio

1. Aslak Fonn Witry, Djurgården









Witry har gjort sex mål och 14 assists på 52 allsvenska matcher med Djurgården. Bra offensiva siffror, och mål också i premiären mot Elfsborg.



Men i matchen på Borås Arena var det också flera avgörande defensiva insatser som hindrade motståndarna från att göra mål; som man kan se på kartan, två rensningar i egen box och därtill fem bollvinster utanför eget straffområde som enligt expected goals var viktiga och gav honom höga poäng.



2. Sören Rieks, Malmö FF









Rieks hade stor inverkan på MFF:s 3-2-seger mot Hammarby. Utöver att han fixade straff till 1-1 och sedan gjorde 2-1-målet så hade dansken fyra skott inne i offensivt straffområde och ett antal passningar som ledde fram till farligheter. Mestadels från vänsterkanten, men han hittade också fram med passningar från högerkanten.

3. Jonas Knudsen, Malmö FF





MFF:s inkastspecialist hade en bra dag på jobbet offensivt och fick krydda den med ett mycket vackert 3-2-mål i slutskedet. Flera passningar som ledde fram till en hög sannolikhet för MFF att göra mål, och en väl rundad insats överlag - han gjorde lite av varje: Vunna nickdueller, inlägg, dribblingsraider, men också viktiga brytningar och rensningar i eget straffområde som gav poäng. Och så klart - målet.

Övriga på topp tio:

4. Abdul Khalili, Hammarby

5. Anders Christiansen, Malmö FF

6. Rasmus Lindgren, BK Häcken

7. Richard Magyar, Hammarby

8. Noah Sonko Sundberg, Östersund

9. Amir Al-Ammari, Halmstad

10. Max Watson, Mjällby





FOTNOT:

Twelve har utvecklat en algoritm som mäter spelarnas prestationer på planen. Twelves algoritm är skapad av David Sumpter, professor matematik vid Uppsala Universitet. Sumpter har under flera år studerat fotbollspelares prestationer och skrivit boken ”Soccermatics – Mathematical Adventures in the Beautiful Game”. Han har även varit rådgivare åt klubbar i flera av Europas största ligor, och till Hammarby i allsvenskan.