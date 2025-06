Uppgifter: Partey på väg bort från Arsenal

Thomas Partey sitter på ett utgående kontrakt.

Arsenal gör samtidigt inga framsteg i förhandlingarna med honom.

Det rapporterar Fabrizio Romano.

Förhandlingarna mellan Arsenal och mittfältaren Thomas Partey går trögt. Partey sitter på ett utgående kontrakt med Arsenal och kan därmed lämna som bosman i sommar om parterna inte kommer överens om en förlängning, enligt Fabrizio Romano.

Det gör att chanserna att Thomas Partey lämnar ”Gunners” blir allt större och kan bli fri på marknaden inom de närmsta dagarna.

🚨🔴⚪️ Negotiations between Arsenal and Thomas Partey over new deal are not advancing.

No agreement so far and now concrete chances to part ways in the upcoming days.

Thomas would be available as free agent. pic.twitter.com/4AfD8rUjgi

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 19, 2025