EKWALL: ”Vi tappar bra namn men pengarna är nödvändiga”

FotbollDirekts krönikör Patrick Ekwall svarar på frågor inför den allsvenska fortsättningen - och trycket kring allsvenska affischnamn som Sead Haksabanovic, Isak Bergmann Johannesson, Edward Chilufya och Anel Ahmedhodzic.







Vad ser du mest fram emot i helgen?

– För egen del att jag nu äntligen får möjlighet att bevaka fotboll på plats. Det känns som en ständig ynnest att ha det här jobbet. Och just nu känns det som en befrielse och jag känner mig så priviligerad att ha det här jobbet.





Hur stor är pressen på Häcken och Hammarby efter respektive förluster i premiären?

– Hammarby mötte regerande mästarna Malmö FF på bortaplan och förlorade i matchens sista sekunder. Bajen gjorde ingen supermatch men var ändå nära. Det är förstås inte lika betungande som att torska mot en nykomling i första matchen. Häcken är, trots allt, guldtippade och deras premiär var ett riktigt bottennapp.





– Så störst press är det nog på Häcken, ändå, även om det är en klubb som inte riktigt lever med samma hårda tryck som storklubbarna.





Vilka spelare vill vi helst se mer av?

– Marek Hamsik! Det är väl exakt den spelare som alla vill se just nu. För så här långt har han varit lite som Jesus: den i särklass mest omtalade, men inte en jävel har sett honom in action. Är det nu han träder in eller får vi se honom överhuvudtaget innan EM?





Hur viktigt är det med en framgång för ett så uppskrivet Blåvitt i matchen mot AIK?

– Det är omgång 2 som väntar, det är inte så mycket som är så extremt viktigt just nu för något lag. Blåvitt är oerhört skadedrabbat och jag tror deras fans har koll på det. Mn, det finns ju allt ett sådant: det har skapats en stor förväntan och då finns det väldigt många som gärna vill se snabba resultat.





Ge oss din syn på så många allsvenska +50 miljioner affärer som ser ut att vara på gång, namn som Haksabanovic, Bergmann Johannesson, Ahmedhodzic och Chilufya..

– Väldigt bra om allsvenskan kan göra den här typen av affärer som genererar stora pengar. Det är ju i ganska stor utsträckning vad klubbarna måste lyckas med för att sin verksamhet att gå runt - och bli bättre. Vi tappar bra och sevärda namn, men i slutändan är pengarna nödvändiga.