Kommer Häcken runt historien? ''Ur den aspekten är det kört''

Häcken slutade trea i fjol, och i år har flera målat upp laget som en potentiell guldvinnare. Men i premiären mot nykomlingarna Halmstad slutade det med förlust - och nu talar redan statistiken emot Andreas Alms lag.

Nu väntar Malmö och frågan är ifall man redan kan kalla det för en måstematch. FotbollDirekt har frågat Discovery Plus-experten Anders Andersson.

– Nej, det kan man inte göra. Klart det inte är kul att hamna sex poäng efter, men det är långt kvar, säger Andersson.

Andreas Alm och Häcken reste till Halmstad för att premiärspela mot nykomlingarna HBK. Efter ett sent mål från veteranen Mikael Boman vann till slut hemmalaget matchen med 1-0.

– Det är klart det var en besvikelse för Häcken. De gjorde en relativt bra första halvlek tycker jag, men det är klart dem hade förväntat sig mer. Lite överraskande trubbigt kanske, säger Anders Andersson.

Vad gick fel för Häcken?



– Jag tycker de saknade lite tempo. Och överraskande att de inte kunde styra matchen bättre i andra halvlek faktiskt. Första halvlek var helt okej, Leo Bengtsson hade kunnat göra något mål framför allt. Sen var det inte så mycket fler farligheter.

Häcken har varit ett lag som flera gånger de senaste åren utmanat i toppen, men de har inte räckt till hela vägen till SM-guldet. Det har varit ständiga diskussioner ifall laget kan ta det berömda sista steget. Kan det vara så att snacket påverkat spelarna mentalt?

– Nej det tror jag inte. Jag har sagt det tidigare, de har tagit två titlar. Även om det är cuptitlar, så har dem blivit mästare i någonting. Så jag tror det hjälper mycket. Men sen är det fortfarande så - slår man upp en göteborgstidning är det ändå åtta sidor om IFK och tre sidor om Häcken. Så de kan väl jobba rätt så ostört även om de varit bäst i stan några år, säger Andersson.

Om man vänder på det då, kan det vara jobbigt att de inte får stå i centrum?

– Jag tror att de har de spelarna och karaktärerna som klarar av det. Som gärna hade velat vara i centrum. Så det kan jag nog tro att de stör sig på emellanåt, absolut.

Noll poäng i premiären alltså, och nu väntar Malmö FF i nästa match. De regerande mästarna som på ett imponerande vis vann över Hammarby med 3-2. Kan man redan nu kalla det för en måstematch?

– Nej, det kan man inte göra. Det är 30 omgångar. Sen är det klart det inte är kul att hamna sex poäng efter, men det är långt kvar, säger Andersson och fortsätter:

– Men sen säger ju statistiken att alla mästare de senaste 45 åren eller vad det nu är tagit poäng i premiären. Vilket låter helt rubbat egentligen. Vad gör det om man förlorar en match, men vinner 29? Så ur den aspekten är det ju redan kört för dem (skratt). Det är rätt konstigt ändå att lag inte lyckats med det.

Hur kände du när du var spelare, påverkades du extra ifall du förlorade en premiär?

– Nej, det snackades inte så mycket om det. Det är väl dock mer ifall man förlorar två matcher i rad, då kan det vara så. Men jag har inte tänkt så mycket på det innan.

Oavsett vad statistiken säger. Det är tre viktiga poäng som står på spel i söndagens möte mellan Häcken och Malmö. Anders Andersson berättar vad tycker Häcken måste göra bättre från premiären.

– Att kanske få in (Alexander) Jeremejeff lite mer i spelet, det tror jag är viktigt för Häcken. Sen tycker jag (Tobias) Heintz hade problem, framför allt i början av matchen. Sen kom han in lite mer, men han vill man se mer av. När Irandust är borta måste ju de offensiva spelarna höja sig. Defensiven är stark. Det var ett lite enkelt mål de släppte in mot Halmstad, vilket var lite överraskande. Häcken har ju haft den starkaste defensiven i hela Allsvenskan, säger han.

Vad förväntar du dig för matchbild?

– Jag förväntar mig en ganska jämn matchbild faktiskt. Tror båda lagen kommer vilja styra spelet och hålla i bollen. Det har blivit 1-1 de fyra senaste mötena eller något sånt, så jag tror man kan förvänta sig en jämn match igen.

Vad blir avgörande?

– Jag tror att det är den som är mest klinisk i avsluten. Det är klart det låter löjligt enkelt, men när det är jämnt måste man vara noggrann och ha det där sista.





