Kan behöva vänta på Nyman: "Vill spela utan ont"

IFK Norrköping har varit utan sin största stjärna hela försäsongen. I januari lade sig Christoffer Nyman på operationsbordet för att få bukt med en knäåkomma som hämmat honom i flera år.

Han missade alla träningsmatcher och alla matcher i cupen, men när två allsvenska omgångar nu spelats så har Nyman funnits med i bägge Norrköpings inledande matcher. En dryg kvart i premiären mot Sirius, dryga 20 senast mot Djurgården.

Fjolårets allsvenska skyttekung kommer att smygas igång igen - det finns inte så många alternativ menar Nyman själv.

– Vi har skyndat långsamt egentligen. Tanken har varit att successivt komma in i spel. Jag har nästan inte gjort en hel träning under hela försäsongen. Utan det har varit gymmet, man har rehabbat. Sedan att man varit med någon gång lite, sprungit lite och så. Det har inte varit mycket alls egentligen. Match har man inte varit med i alls, säger han och fortsätter:

– Det har fått ta den tiden det tar, komma igång med matchspel. Det är ju ganska stor skillnad från träningarna. Så egentligen har det inte alls varit konstigt att jag suttit bänk. Det kommer vara en liten period framöver där det kommer vara lite så tror jag.

Nyman konstaterar att han kan komma att behöva flera inhopp framöver:

– Ja, dels för att vänja kroppen. Hoppa in direkt i matchspel, för första gången sedan december egentligen... det kan nog påverka på andra sätt också, det kan hända nya saker. Så det gäller att man är lite försiktig. Sedan på det stora hela så känner jag mig ändå bra. Men även fastän jag är frisk så kommer det ändå komma perioder där det går lite upp och ner. Det får man ha med i beräkningarna.

Hur är det att vara inhoppare, inget du är van vid?

– Det är klart det är annorlunda. Sedan, de som har startat ska starta också tycker jag, det är inga konstigheter. Det är klart att det är en annorlunda grej att hoppa in. Matchen sitter på något sätt redan när man hoppar in, man ska försöka komma in och göra avtryck. Det är en helt annorlunda grej. Men som läget ser ut så har jag inga problem med det. Man vill spela, det är klart. Men man måste vara realistisk också.

När man har varit borta ett tag... hur svårt är det att hålla tillbaka sig själv, lyssna på kroppen och läkarna?

– Det är jättesvårt. Men man har väl ändå fått den erfarenheten nu tycker jag. Man känner sin kropp väldigt väl. De två senaste säsongerna har jag spelat med smärta, det har inte varit kul. Någon gräns finns det väl också. Nu är de fixade, de problemen.

– Men det gäller samtidigt att inte göra något förhastat heller. Det får ta den tid det tar. Jag vill spela utan att ha ont. Då får tiden utvisa hur lång tid det tar. Det känns ändå bra nu. Men det är svårt att säga exakt hur lång tid. Det har varit en längre process med allt det här. Man får ta det lite för vad det är.

Du är ändå med på ett hörn nu, bättre än att stå helt utanför?

– Ja herregud. Man vill vara med på något sätt och kunna påverka. Läktaren är det värsta, då kan man inte göra någonting alls. Som fotbollsspelare, du vill alltid spela, vara där och hjälpa laget. Tillföra och göra avtryck.

– Samtidigt måste man vara realistisk, man kan inte komma dit och inte ge sitt hundra känner jag. Då är det bättre att de som kan ge hundra och prestera max... det är de som ska spela då.

Under den här försäsongen där du varit utanför, det har kommit in ny tränare, delvis ny tränarstab, ett annat sätt att spela. Är det något som tar tid för dig att komma in i?

– Nej det tror jag inte. Såpass noggranna har vi varit. Jag har ändå kunnat vara med i taktiska delar, vi har haft mycket teori. Det tror jag sitter ganska bra.

Norrköping öppnade med 1-1 mot Sirius i en snömatch, och sedan förlust i andra matchen förra helgen mot Djurgården. En start som man inte är nöjda med i Norrköping.

– Självklart är vi inte det. Första matchen mot Sirius... det är inte så mycket att analysera egentligen. Däremot senast mot Djurgården... vi kommer inte verkligen upp i nivå någonstans. Djurgården gjorde en bra match mot oss. Den matchen var absolut inget att jubla över.

– Men samtidigt har det spelats två matcher bara. Nu har vi Halmstad, vinner vi den så ser det annorlunda ut då. Efter den matchen är det 27 matcher kvar att spela. Herregud, det finns mycket poäng kvar att ta och tappa.

På försäsongen och i cupen, har det annars sett bra ut...

– Jag tycker hela försäsongen har sett väldigt bra ut. Både i träningsmatcherna och i cupen. Jag har suttit på läktaren och kollat, tycker det sett jättebra ut. Även Häcken-matchen (semifinalen i cupen, där Norrköping åkte ur) tycker jag också vi gjorde det jättebra. Resultatet fick vi inte med oss. Men den prestationen vi gjorde i den matchen var bra.

– Den matchen där vi har gjort det dåligt, det är djurgårdsmatchen. Det är tråkigt att det ska vara i allsvenskan, men om man ska se det positivt så är det andra matchen bara. Det finns mycket vi kan jobba på, bli bättre framöver. Det är klart man vill att allt ska sitta på försäsongen, vilket jag tycker att det gjorde. Men också tur att den kom i andra omgången.

IFK Norrköping tippades som femma när media lade sina tips på upptaktsträffen. Christoffer Nyman anser att Norrköping solklart ska vara med i toppstriden i en svårtippad liga:

– Jag ser oss absolut däruppe. Efter djurgårdsmatchen, det är klart det känns tungt. De gjorde en bra match, vi gjorde en dålig match. Men det är efter två omgångar, det är mycket kvar att spela om. Vi ska absolut vara där uppe och kriga. Det är en tuff liga, det är många lag som har väldigt bra trupper och spelar bra fotboll. Jag köper att det är svårtippat. Men jag och många andra härifrån anser att vi ska vara med däruppe.

IFK Norrköping tar emot Halmstads BK klockan 15 på Platinumcars Arena.

