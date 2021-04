Kroatiske sportdirektören: "Colak värd rekorddyr övergång till MFF"

FotbollDirekt avslöjade att anfallaren Antonio Colak, 27, hoppas att en option i kontraktet används och att han köps loss av Malmö FF.

Men det är en affär som uppges bli rekorddyr.

Prislappen: 30 miljoner kronor.

Men kroatiska klubben Rijekas sportchef Ivan Mance, som för några år sedan sålde Colak för ännu större pengar, anser att det är ett namn som är värd varenda krona.

- Jag vill inte störa någonting mellan PAOK och Malmö, men jag kan ju säga att är det någon som är värd sådana pengar så är det spelare som Colak, säger Mance till FD.

Antonio Colak gick från coronasjuk till att förra helgen göra sitt första allsvenska mål för Malmö FF. Direkt efter matchen så bekräftade han sedan FotbollDirekts avslöjande om att han redan meddelat den svenska klubben att han vill köpas loss när låneavtalet går ut.

''Ja, det är sant. Jag trivs väldigt bra här. Laget runt laget, människorna, supportrarna. Alla har välkomnat mig så öppenhjärtigt och det betyder mycket för en spelare. Man kan se det på planen också, sa Colak till Kvällsposten.



Det som är klart är att MFF äger frågan om att köpa loss den kroatiske stjärnan och sportchef Daniel Andersson ser ut att vara med på noterna, Andersson som kommenterade FotbollDirekts avslöjande så här:

''Det är realistiskt och det är klart att det är genomförbart''.

Men det kommer alltså att handla om stora pengar, upp emot 30 miljoner kronor hävdar grekiska källor att PAOKS option med MFF är värd. Om det stämmer och affären blir verklighet - så skulle Antonio Colak alltså bli allsvenskans dyraste spelare någonsin.

- Det man kan säga är väl att en sådan här spelare kostar. Jag kan också säga att det här är en spelare man kan lita på - och han gillar Malmö. Det är inget snack, säger kroatiska storklubben Rijekas sportdirektör Ivan Mances till FotbollDirekt.se.

Mances har varit starkt involverad i Colaks karriär i egenskap av sportdirektör för den kroatiska storklubben Rijeka, där anfallaren gjorde succé. Mances har också tjänat stora pengar på Colak genom åren.

Relationen mellan Rijeka och Colak började i januari 2018, när kroaten togs från tyska Hoffenheim på lån.



I juni 2019 gick lånet ut men då såldes han istället till Rijeka för 8,5 miljoner kronor.

Det visade sig vara början på någonting mycket större.

Det skulle bli succé på nytt i Rijeka och i september förra året såldes han för hela 30 miljoner kronor till en av Greklands största klubbar, PAOK. Pengar som nu alltså grekerna vill ha tillbaka.



Frågan är nu om Malmö FF kan lösa en affär för den summan som nämns och därtill lönekrav på omkring 350 000 kronor i netto månaden, detta enligt Kvällsposten.

Nämnde Ivan Mances ger nu sin syn på Colak och Malmö FF.

- Oj, ja han gillar verkligen Malmö. Jag pratade med honom för bara några dagar sedan. Det här är verkligen ett ställe han direkt känner att han tycker om, understryker den kroatiske sportdirektören.

- Jag kan ju säga att han hade många olika attraktiva bud att välja mellan men att han valde Malmö FF för att han ville få ett lugnt och känner att klubben har ett växande anseende. Men sedan måste man med all respekt komma ihåg att det här är en spelare som kan och har spelat på så mycket högre nivå än i Sverige.

Hur bra har han varit som bäst, berätta om hans anseende?

- Bäst i den kroatiska ligan under många år. Jag tror många håller med mig. Alltså vi vann titlar med honom. Han var avgörande för det. Men det är ju inte bara det, det handlar också om så omtyckt han är som människa och det hör jag att många redan ser och känner i Malmö.

- Nu känner jag ju honom och värnar verkligen om Antonio men jag måste säga att det är en av de mest professionella spelare jag har haft att göra med. Det kan jag säga.

Hur ser du på summorna som nämns?

- Att jag inte vill kommentera det. Jag vill inte störa någonting mellan PAOK och Malmö, men jag kan ju säga att är det någon som är värd sådana pengar så är det spelare som Colak. Och som jag sade så hade han flera attraktiva bud men valde ändå att gå till Malmö.

- Om jag känner till Malmö, ja, det gör jag och redan innan Antonio gick dit och det gjorde Antonio också. Man kan väl säga att et var Malmö FF han valde att gå till, not the swedish League.

Ni uppges ju ha tjänat stora pengar på Colaks namn i flera övergångar. Hur kan du kommentera det?

- Det vill jag ju inte och kan inte göra. Det är inga officiella handlingar som du förstår.

Är du insatt i att det här i svensk fotboll är så stora pengar att han skulle bli den dyraste affären genom tiderna?

- Det man kan säga är väl att en sådan här spelare kostar. Jag kan också säga att det här är en spelare man kan lita på - och han gillar Malmö. Det är inget snack.

Vad gick fel i PAOK då. Din teori?

- Du vet hur det är. Tränaren som tog dit honom fick sparken och så förändras saker. Men det är ju sådant som kan hända precis som helst. Även världsstjärnor drabbas. Eller hur...? Du har rena världsklasspelare som drabbas på samma vis.









