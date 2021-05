AIK-skrällen försöker förklara - svalde rakt av Grzelak idé

Men han anser att breaket kunde ha kommit redan i fjol. Nedstängningen med corona bromsade AIK:s finländare.

– Det var lite oturligt, men det har redan hänt. Så jag ser inte på det som något negativt. Man måste lära sig av de hårda tiderna, säger Ylätupa.



13 matcher på två år, och bara sex från start. Noll mål och noll assists. Saku Ylätupa var en hajpad AIK-värvning när han kom inför 2019, värvad från Ajax akademi. Men succén uteblev.

Efter en skada så togs beslutet om utlåning till IFK Mariehamn under hösten. Inte heller där rasslade det in poäng. En assist på åtta matcher.

Framtiden i AIK såg osäker ut efter utlåningen, men han återvände men under försäsongen började det hända saker - han fick förtroendet från Bartosz Grzelak och inför i år var det tydligt att han skulle spelas på en kant och inte centralt.

I Mariehamn fick han en liknande roll som han har nu i AIK, i ett liknande system.

– Vi hade en diskussion innan lånet om att det var bra för mig att få minuter, för att göra mig redo för den här säsongen.

- Han (Grzelak) tänkte redan då på att jag skulle passa bättre på en kant. Han sade inte på vilken sida, men det var det vi snackade om innan jag drog. Att jag skulle få spela på kanten där. Inte mycket mer än så. Sedan har jag bara tränat, gjort mitt bästa, försökt visa upp mig i match och träning, säger Ylätupa till FotbollDirekt.se.

Saku Ylätupa påminner om att det såg lovande ut på försäsongen i fjol också. Många minns nog insatsen mot Kalmar i cupen, i den avslutande gruppspelsmatchen på Skytteholm, där han glänste och gjorde två mål.

Bara dagar efter den matchen stängdes all fotboll ner pga corona.

– Det är svårt att peka på en sak (som gjort att det inte lossnat tidigare). Det är nog många små saker som tillsammans bildade en större helhet. I fjol till exempel var jag i bra form, sedan kom corona, ligan stängdes ned, vi kunde inte träna. Man tappar form fysiskt, får gå igenom en ny försäsong på två månader. Det var lite oturligt, men det har redan hänt. Så jag ser inte på det som något negativt. Man måste lära sig av de hårda tiderna.

– Det var två-tre veckor innan allsvenskan skulle ha börjat som allt stängdes ned. Det är fotboll, många små saker kan bidra till ett större problem. Men man ska inte ta de sakerna på ett negativt sätt, man ska lära av dem och gå framåt.

Ny utlåning nu igen efter Mariehamn, var det någonsin på tapeten?

– Nej, nej, nej.

Du har fått göra dina första allsvenska mål och assists. Hur viktigt har det varit att visa att du kan vara den typen av spelare i allsvenskan?

– Som offensiv spelare, man älskar att göra mål och assists. Det är alltid en härlig känsla och det boostar ens självförtroende. Men laget kommer alltid först, segrarna är ännu skönare. Det är mitt största fokus. Jag hoppas jag kan fortsätta göra mål och assists så vi kan vinna.

Elfsborg, hur ser du på dem?

– Vi har ju fått möta dem två gånger på försäsongen mot dem. Så det är ju ett... jag ska inte säga att de är ett lag vi känner väl. Men det är två lag som kanske känner varandra bättre än resten av lagen inför den här säsongen. En intressant match, två lag som gillar att spela fotboll och de har ett väldigt bra lag, slutade tvåa förra säsongen. Jag tycker de är välorganiserade, ett välkonstruerat lag. Så det kommer bli en tuff match.

Ni har en tuff del av schemat nu. Elfsborg, och sedan Norrköping och Malmö som kommer upp efter denna. Viktig del av säsongen?

– Ja verkligen. Riktigt stora matcher här innan sommaruppehållet. Förhoppningsvis kan vi ta så många segrar som möjligt.

