Experten: Djurgårdens strategi överlägsen Blåvitts

Två olika strategier.

En tydlig vinnare.

Betygsskala 1-5:



✔️Truppen ✔️Tränarna ✔️Spelet ✔️Framtiden



– Djurgården studsade tillbaka direkt och visar vinnarkultur. På kort tid har tränarna fått till en maskin.

– Det har inte sett bra ut för Blåvitt. De ska kunna driva matcher på ett helt annat sätt med spelare som Simon Thern och Marek Hamsik.





En viktig sista omgång innan EM-uppehållet för Djurgården, men kanske ännu mer för Blåvitt.

Djurgården leder fortsatt allsvenskan två poäng före Malmö FF och kommer senast från 2-2 i ett svängigt Stockholmsderby mot Hammarby.

För IFK Göteborgs del har säsongsinledningen varit tuff och 2-2 senast mot Sirius var lagets fjärde raka kryss. Inför den åttonde omgången sladdar Blåvitt efter i tabellen där de för närvarande ligger på en elfteplats med åtta poäng.



Det är två klubbar i olika delar av tabellen med olika strategier både gällande truppsammansättning - där Blåvitt satsat mycket utrymme och resurser på hemvändare och "färdiga" spelare - och spelidé.

FD bad Discovery Plus-experten Pär Hansson ranka Djurgården och Blåvitt i kategorierna truppstyrka, tränare, spelet och framtiden/säljbara spelare. Betygsskala 1-5.

Truppen

Djurgården:



Pär Hanssons kommentar:

Jag rankar verkligen Djurgårdens trupp högt. Dels för att de har spelare med mycket spets som kan avgöra matcher. Det finns verkligen kvalitet rakt igenom. Men framförallt är det ju truppen och laget Djurgården man imponeras av. Jag är oerhört imponerad av hur snabbt de fått ihop det. Ta exempelvis Albion Ademi som man trodde skulle gå rakt in, han är ett sparkapital i den här truppen som i sin helhet är väldigt stark.

Det man har saknat är det Kalle Holmberg visade mot Hammarby. Utöver det hårda arbete han lägger ned så måste målen komma från honom också. Det har jag saknat - fram tills förra omgången där hans mål är ett klassavslut. Vi får se om det hänger i.

Betyg: 4

IFK Göteborg

Pär Hanssons kommentar:

Sett till spelarna som Blåvitt har tagit in i Marek Hamsik, Simon Thern och Calle Johansson, som visserligen är skadad, så är det en relativt stark trupp. Men det är ingen trupp som jag trodde skulle vara topp-tre ändå. Jag måste säga att jag saknat Calle Johansson. Det är en värvning från Falkenberg som man så klart kan diskutera om det är en toppspelare, men jag tycker verkligen att han visat att han är viktig för Blåvitt innan han blev skadad. Han hade behövts med sitt duellspel. Backlinjen nu har stundtals varit bra men för mig är Sebastian Eriksson ingen mittback, han hade passat bättre på en annan position.

Betyg: 3



***

Tränare

Djurgården

Pär Hanssons kommentar:

På det sättet som Djurgården fått ihop det så snabbt, fått till en maskin, så kan det inte bli annat än ett högt betyg för Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf. De förlorade mot Degerfors men studsade tillbaka direkt och det är för mig en vinnarkultur. Alla kommer att förlora matcher, men Djurgården studsade tillbaka direkt. Förlusten mot Degerfors sa en sak resultatmässigt men spelmässigt var Djurgården inte dåliga. De skulle nog ha vunnit den egentligen.

Betyg: 4

IFK Göteborg

Pär Hanssons kommentar:

I fjol tyckte jag att Roland Nilsson kom in och fick ordning på defensiven. Och det var helt rätt att lägga prio där för att sluta släppa in så mycket mål. Han hade egentligen bara ett mål - att hänga kvar i serien. Nu har väl Blåvitt inte släppt in så fruktansvärt mycket mål i vår heller men det är allt som allt svårt att ge mer än godkänt. Nilsson har haft lite skadeproblem och så, men Blåvitt har verkligen inte varit wow förutom i matchen mot AIK.

Betyg: 2





***

Spelet

Djurgården



Pär Hanssons kommentar:

Djurgården har lyckats med jättemycket så här blir det ännu ett högt betyg. Vi pratade om att de har vunnit matcherna, men det handlar också om sättet de har vunnit på. Då tänker jag framförallt på Malmö FF-matchen men även på andra matcher. Djurgården kan vinna på olika sätt. De åker ned till Varberg och bryr sig inte om hur det ser ut men kommer därifrån med tre pinnar.

Betyg: 4

IFK Göteborg

Pär Hanssons kommentar.

Högt och lågt. Jag såg Blåvitt mot AIK och blev imponerad över sättet de satte försvaret där AIK lite fick smaka på sin egen medicin. Men spelmässigt har det inte sett bra ut. Jag förväntar mig mer med tanke på vilka spelare IFK har. De ska kunna driva matcher på ett helt annat sätt med spelare som Thern och Hamsik.

Betyg: 2

***

Framtiden och säljbara spelare

Djurgården



Pär Hanssons kommentar:

Djurgården sitter i en bra sits. Bosse Andersson är en otroligt bra sportchef som är extremt omtyckt vilket är enkelt att förstå. Men Djurgården är också smarta. Många spelare sitter på längre avtal och det finns potential i ett par spelare som kan säljas. Då tänker jag framförallt på Edward Chilufya och Hjalmar Ekdal. Dessutom har Djurgården råd att säga nej till för dåliga bud tack vare sin starka ekonomi.

Betyg: 4

IFK Göteborg

Pär Hanssons kommentar:

Men jag tycker ändå att det ser bra ut. Visst, Hamsik försvinner snart men att få in Oscar Wendt och Marcus Berg kommer att ge Blåvitt så mycket - även på lång sikt. Det är visserligen två äldre spelare men det är två så pass bra och spelare att det kommer göra skillnad. Om Blåvitt dessutom får tillbaka skadade spelare som Johansson och Söder då tycker jag att ser bra ut.

Alhassan Yusuf och Alexander Jallow är två spelare som kan inbringa lite pengar och det gör att det även finns försäljningspotential i truppen även om den innehåller många rutinerade spelare. Jag tror att Blåvitt kommer göra en betydligt bättre höstsäsong, men risken är förstås att det är försent för att hota i toppen när de väl kommer igång.

Betyg: 4

***

Totalbetyg

Djurgården: 16/18

IFK Göteborg: 11/18

