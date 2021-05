Hoppade av Helsingborgs IF - startade "spansk akademi"

Javier Karroum Gomez lämnade ett jobb i FC Barcelonas legendariska akademi La Masia och flyttade till Sverige. Han kom till Helsingborgs IF, men lämnade efter några månader.

Nu har den spanska tränaren istället grundat en ungdomsakademi i Skåne, Spanska Akademin.

– Vi vill få fram bra och välutbildade fotbollsspelare. Utveckla spelare för både svenska och spanska klubbar, säger Gomez.

Javier Karroum Gomez hade flera år bakom sig som tränare i FC Barcelonas akademi när han för sex år sedan bröt upp och flyttade till Sverige. Han hamnade i Skåne och hittade nytt jobb i Helsingborgs IF:s akademi.

– Jag jobbade i FC Barcelona, tränade deras P12. Killarna jag hade då spelar i förstalaget i Barcelona nu. Jag var där i tre år, sedan flyttade jag hit. Jag träffade min flickvän i Barcelona, hon pluggade där. Samtidigt gick mitt kontrakt med FC Barcelona ut, säger han till FotbollDirekt.se.

Det blev emellertid en kort sejour i HIF. Han lämnade efter ett par månader.

– Jag är van vid att alla lag tränar och spelar på samma sätt. Här var det att nioåringar spelar på ett sätt, tolvåringar spelar på ett sätt, 15-åringar på ett sätt... det är inte det tänket jag har med mig.

– I Spanien, varje klubb har en filosofi, och då gäller den för alla lag i hela klubben. Och det spelar ingen roll på vilken nivå det handlar om, det kan vara en klubb som spelar i division 4. Man kan skicka en kille från 7-manna till 9-manna, och han kommer passa in där perfekt direkt. Träningar, matcher, det är samma upplägg. Han kommer förstå taktiken och filosofin.

Efter att Gomez lämnat HIF så bestämde han sig för att starta upp en egen akademi. Nu har akademin sju lag för spelare födda mellan 2005 och 2010, samt en fotbollsskola.

– Vi har inte de bästa spelarna i området, de bästa är i Eskilsminne, i Högaborg, i Helsingborg. Men när vi spelar så spelar vi som ett lag. Killarna anfaller och försvarar som ett lag. De lag vi möter, det kanske är mer individuellt där. Det finns ett bra citat från José Mourinho; De bästa lagen är de där alla spelare i laget tänker på samma sätt i en matchsituation. Alla spelare vet vad de ska göra när vi tappar bollen, när målvakten har bollen, när mittbacken har bollen. Det är skillnaden mellan oss och de andra, de kanske har duktigare spelare, men vi spelar som ett lag. Därför får vi resultat.



Flera tränare har anställts i akademin sedan starten, bland annat tidigare allsvenske mittfältaren Antonio Rojas (fem säsonger i Halmstads BK 2012-2016).

Och Gomez är övertygad om vad svensk fotboll måste göra för att närma sig spansk dito - det handlar om att satsa på tränarsidan.

– I Spanien, om du inte har licens så får du inte vara tränare. Där har vi flera nivåer, från C till B till A och sedan Uefa Pro. Om du ska träna 7-mannalag till exempel: Det finns serier från division 1 till division 5, ovanför de serierna finns regionala serier. För division 1 och uppåt måste du ha B-licens. Men som tränare regionalt, måste du ha A. Och för att vara tränare i 11-manna regionalt så måste du ha Uefa Pro. Det är inte professionell fotboll, men ändå: alla delar av den finns där. Det är psykologi, taktik, fysträning, det är teknik... alla de delarna finns där.

– Här är det ofta att det är en pappa, en föräldrar, som har hand om träningen för de yngre barnen. Jag förstår att det måste vara roligt. Men om vi ska få utveckling och ta fram spelare för framtiden... en som bara är pappa till någon i laget kan inte utveckla spelare. Han har inte fått den utbildning som krävs.

Ser du någon skillnad i hur är det här i Sverige sedan du kom hit?

– Jag vet faktiskt inte. Min tanke när jag kom hit var att hjälpa svensk fotboll. Så jag skrev till förbundet här i Skåne, hade förslag på att ändra en massa grejer. Om vi till exempel möter HIF borta så är det deras egen domare som dömer. I Spanien är det förbundet som skickar domaren. Jag ser inte så stor skillnad på hur det är nu jämfört med jag kom hit.

I sommar håller Spanska Akademin en fotbollscamp mellan 4 och 9 juli, och genom sina kontakter i Spanien så kan Gomez bjuda in flertalet prominenta namn dit. Bland annat kommer legendariska sportchefen Monchi på besök.

Monchi var med och etablerade Sevilla som ett topplag under 2000-talet med smarta värvningar, nyförvärv som togs in billigt och såldes dyrt. Spelare som Dani Alves och Ivan Rakitic passerade Sevilla och gick vidare och nettovinsten för spelarförsäljningar under Monchis tid i klubben uppges uppgå till 200 miljoner euro.

Han flyttade till Roma 2017 men är sedan några år tillbaka sportchef i Sevilla igen.

– Han kommer att vara med oss på campens sista dag. Men vi kommer även ha Sevillas akademichef här, Fermin Galeote. Han var spelare i Sevilla tidigare, och även tränare. Han har tränat Jesus Navas och Sergio Ramos, tog upp dem från Sevillas b-lag till deras a-lag. Så han och hans dotter som också är tränare i Sevilla, de tar hand om alla träningar under den här campen.

Målsättningen med akademin på längre sikt?Javier Gomez berättar att det funnits ett a-lag under ett par år men det är nedlagt. Nu vill man verka för att utveckla bra och välskolade fotbollsspelare.

– Vi har inget seniorlag. Utan vi satsar på ungdomar som är mellan åtta och 16 år. Vi vill utveckla spelare för både svenska och spanska klubbar, vi har kontakter med klubbar i bägge länderna.

– Så det var tanken då startade vi upp Spanska Akademin: Vi vill spela attraktiv fotboll, vi brukar vinna alla serierna vi spelar. Vi har sju-åtta lag varje år, och alla lag spelar på samma sätt. Så det är målet, Få fram bra välutbildade fotbollsspelare.