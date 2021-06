Klar svensk seger - Forsberg, Danielson, Berg målskyttar

Om nio dagar spelar Sverige sin premiärmatch mot Spanien i EM 2021.

På lördagen sista chansen att slipa på detaljer inför premiären. Genrep mot Armenien på Friends Arena. Och en klar seger för Sverige, 3-1.

Det här är FotbollDirekts liverapport från matchen.

Redan igår blev svenska startelvan känd, med Marcus Danielson i mittlåset tillsammans med Victor Nilsson Lindelöf, och - inte minst - Dejan Kulusevski på topp tillsammans med Alexander Isak.

500 åskådare på plats på Friends Arena ikväll. Så mycket publik har inte Blågult haft på nationalarenan sedan EM-kvalet 2019.

FotbollDirekt liverapporterar kvällens match med start 20.45.

Sveriges startelva:

Robin Olsen - Mikael Lustig, Victor Nilsson Lindelöf, Marcus Danielson, Pierre Bengtsson - Sebastian Larsson, Albin Ekdal, Kristoffer Olsson, Emil Forsberg - Alexander Isak, Dejan Kulusevski.

HÄR BÖRJAR FD:S LIVERAPPORTERING!

SVERIGE-ARMENIEN 3-1 SLUT

Snart dags för avspark. I motståndarlaget Armenien hittar vi tidigare IFK Göteborg-försvararen André Calisir.

Matchen i gång!

3 min: Armenien med en framstöt, lyft in i boxen men Danielson på rätt plats och kan rensa undan.

5 min: Anfall Sverige - Isak med en smart klack vid kortlinjen, kan bli inlägg men Armenien vinner boll och kan ta bort.

8 min: Kulusevski får en första bra boll att jobba med i djupled, kommer en mot en men blir avväpnad. Bollen ut till hörna Sverige.

8 min: Och hörnan blir farlig! Bra inåtskruv Larsson och Ekdal kommer farande mot främre stolpen, nickskarvar den tätt utanför! En medspelare som hugger på bortre stolpen där och den medspelaren hade haft öppet mål.

10 min: Bra anfall Sverige. Forsberg med en utsökt djupledsboll mellan backar, till Bengtsson till vänster. Lågt hårt inspel från honom, Calisir rensar till hörna. Som blir resultatlös.

12 min: Kulusevski fri till höger, har Isak med sig inne i boxen. Men Kulusevski får ingen kontroll på bollen och Armeniens målvakt kan lägga vantarna på den.

15 min: 1-0 Sverige! Frispark långt från mål, alla förväntar sig lyft in. Men Forsberg tar skott, får en dykande läskig bollbana. Den ska Armeniens målvakt ta alla dagar i veckan. Men 1-0 Sverige!

18 min: Sverige trummar på. Inlägg från vänster Bengtsson, mot Kulusevski men han feltajmar upphoppet och får ingen träff med pannan.



22 min: Halva första halvlek spelad. Efter några trevande minuter inledningsvis har Sverige varit det klart bättre laget. Kulusevski tar sig vackert förbi en försvarare till höger, ner på kortlinjen och inlägg mot Isak... tas bort.

26 min: Svensk felpassning på egen halva och bra skottläge för Armenien.... laddar precis vid boxgränsen men skottet täcks bort...

27 min: Farligt Sverige! Bra kombinationsspel Olsson och Isak... bollen från Olsson fram till Isak i boxen, utsökt skottfint men ansatt när han ska ta skottet i fritt läge och han skjuter högt över med vänstern.

30 min: Halvtimmen spelad och Sverige klart bättre. Emil Forsberg formidabel så här långt. Samtidigt, inget urstarkt Armenien, oklart hur stor värdemätare det här är.

Så här: Armenien inte jättebra, men Sverige har också varit väldigt bra; distinkta och tydliga i det man gör. Och Isak/Kulusevski på topp känns oslipat men samtidigt mycket spännande.

33 min: Isak, till Kulusevski, till höger i boxen, blir avväpnad men hörna Sverige.

34 min: 2-0 på hörnan! Danielson! Kommer med fart på hörnan, distinkt nick via en Armenienspelare, målvakten ställd.

37 min: Straff för Sverige! Forsberg inne i boxen, spelar inåt och Calisir slajdar... får bollen på handen. Seb Larsson tar straffen... missar! Målvakten går åt rätt håll.

38 min: Det blir hörna efter straffen och på den nickar Lindelöf, jätteräddning av Armeniens målvakt. Sverige hade kunnat leda med 4-0, 5-0 här.

41 min: Ny möjlighet när Kulusevski är loss till vänster, söker Larsson centralt med Armenien kan avstyra. Går bollen fram till Larsson där så har han öppet mål.

44 min: Mera Blågult: Bengtsson tar skott från avigt läge till vänster i Armeniens box. Målvakten räddar till hörna, som blir resultatlös.

46 min: Frispark Sverige till höger, Forsberg lyfter in... frispark Armenien. Målvakten nere för räkning. Det sista som händer, paus nu. 2-0 till Sverige.

Då är vi igång med andra halvlek! Ett svenskt byte i paus: Seb Larsson kliver av, Viktor Claesson in för honom.

47 min: Nästan-läge för Armenien när Lindelöf är nonchalant i eget straffområde, tappar boll och inspel som dock tas bort i sista stund. Bra skottläge där annars för Armenien.

51 min: Ser ut precis som i första halvlek. Väldigt mycket bollinnehav för Sverige. Dock inga större farligheter framåt ännu.

55 min: Danielson väldigt bra i Sveriges försvar. Kommer rätt in i situationerna hela tiden, har räddat kollega Lindelöf ett par gånger. Nu rensar han till hörna Armenien i sista stund, hade kunnat bli farligt annars med armensk spelare på väg in i svenska boxen.

60 min: Ekdal får bollen i trängt läge i Armeniens box, men har absolut möjlighet att få iväg ett skott... tar för lång tid på sig, skottet täcks bort.

62 min: Halvtrög första kvart här i andra halvlek av Sverige, men nu har man växlat upp igen. Isak loss efter fint kombinationsspel men han vinkas av för offside.

63 min: Isak till vänster, elegant förbi en armensk försvarare, förbi en till, ner på kortlinjen... men där tar det stopp. Blir för trångt när han ska spela in bollen i mitten.

64 min: Reducerat! Armenien kontrar på svensk kontring, kommer två mot en, skott som Olsen gör en riktigt bra räddning på men skytten med namnet Bichakhchyan är framme på sin egen retur och nickar in bollen i öppet mål.

68 min: Byten på gång i Sverige, bl a ska Krafth in.

71 min: Då är det bytesdags. Kulusevski kliver av, Quaison in för honom. Och Isak av. Berg in. Svanberg in för Ekdal. Och Krafth in för Lustig.

Isak/Kulusevski, inte någon glimrande kväll för den nykomponerade anfallsduon. Men lovande tendenser. Återstår att se om Janne satsar på duon mot Spanien den 14 juni.

76 min: Armenien har haft mer att säga till om här i andra halvlek. Inte jättemånga målchanser utöver målen men småfarliga och betydligt mer boll nära Sveriges straffområde än i första halvlek.

79 min: Quaison nära komma loss och förbi Armeniens målvakt, försöker runda men får inte med sig bollen.

81 min: Det har inte sprakat i närheten lika mycket om Sverige här i andra som det gjorde i första. Känns som man bara spelar av matchen nu. Får vi en sista push och ett tredje mål?

84 min: Där kommer det! 3-1 Sverige! Marcus Berg. Mycket vackert förarbete av Quaison, som lyfter in mellan backar, ser ut som offside på Berg men på reprisen ser man att en armensk försvarare upphäver offsiden. Berg iskall i friläge, lättar in den förbi målvakten.

85 min: Ken Sema inbytt för Sverige, Forsberg kliver av efter strong insats.

89 min: Slutminuter nu, Armenien ser uppgivet ut.

91 min: Full tid nu, tre minuters tillägg... och nära nytt svenskt mål. Armeniens målvakt schabblar och Quaison får möjlighet att lägga in den, men skottet täcks bort av försvarare.

SLUT, 3-1 till Sverige