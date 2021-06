Stahre in - då ryker han i Blåvitt: "Sportslig nystart"

Roland Nilsson fick sparken och Mikael Stahre blev klar.

Konsekvensen av tränarbytet drabbar nu även Nilssons assistent Ferran Sibila. Spanjoren, som kom in under Poya Asbaghis ledning 2019, får nu lämna IFK Göteborg. Det blev officiellt under söndagskvällen.

– Vi tackar Ferran för hans dedikerade arbete med sitt fotbollskunnande i Ekkonos metodik, och för hans personliga bidrag. Det har gjort honom till en uppskattad kollega på Kamratgården, säger sportchef Pontus Farnerud.

– I och med rekryteringen av Mikael Stahre genomför vi en sportslig nystart. Vi har inte helt spikat staben kring honom ännu. Det arbetet pågår.

Avtalet med Soccer Services Barcelona, där Sibila är konsult, löper dock vidare säsongen ut.

– Vi kommer att fullfölja samarbetet under den återstående delen av avtalet. Det sträcker sig över resten av 2021, säger Farnerud.





