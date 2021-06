Nej, skräms inte av detta: ''Bosse Andersson vet vad han gör''

Djurgården har en urstark vårsäsong i ryggen och flera spelare i laget har imponerat såväl prestationsmässigt som i poängkolumnen.

Men med Aleksandr Vasyutins skada och flyttryktena kring sådana som Aslak Witry och Edward Chilufya, väcks en del frågetecken.

– Det är aldrig bra att tappa spelare som är stabila och gör poäng. Men Bosse (Andersson) och tränarna vet vad de gör, säger Haris Radetinac till FotbollDirekt.se.

Djurgården var länge i ledning i allsvenskan och hann sätta rejäl press på Malmö FF innan uppehållet.

Det är ett DIF som så här långt odiskutabelt framstår som förste utmanare till MFF. Men så mycket det nu än är som är positivt så finns det flera bitar som på sikt kan rubba Djurgårdens cirklar. Aleksandr Vasyutins operation är en grej, liksom transferrykten kring trion Edward Chilufya, Aslak Fonn Witry och i viss mån Hjalmar Ekdal.

FotbollDirekt har fått en intervju med Haris Radetinac som är det namn som upplevt saker som ingen annan i dagens Djurgården. Efter så många år i klubben så har han perspektiv som man bara får som äldst i gården.

– Det är aldrig bra att tappa spelare som är stabila och gör poäng. Men Bosse (Andersson) och tränarna vet vad de gör, säger han och resonerar om Vasyutins skada:

– Jag tycker vi har tre bra målvakter. Men det är alltid trist när någon skadar sig, och när någon gjort det bra och varit stabil. Det är bra att man då har tre målvakter som kan komma in och göra ett lika bra jobb.



Brukar sällan vara att föredra att rotera målvakt?

– Det är ju så. Det laget som vinner brukar oftast inte byta, det är klart det är skönt med stabilitet. Som jag ser det kommer de andra göra det lika bra. Men vi hade ett fungerande lag, släppte inte till många målchanser. Ibland är inte en målvakt bara till för att rädda bollen, ibland är målvakt till för att prata, styra backlinjen och vara bra med fötterna.

– Det är klart man kommer sakna honom. Men samtidigt har jag känt Tommi ganska länge och Jacob är en bra talang. Vaiho stod också den säsongen vi vann SM-guld, så vi har bra målvakter.

Flera spelare kan vara på väg bort, exempelvis Witry eller Chilufya. Vad skulle det innebära?

– Det är aldrig bra att tappa en spelare som spelar nästan varje match. Som är stabil och gör poäng. Men samtidigt vet Bosse och tränarna vad de gör, och det är väl deras jobb att tänka på hur man ska göra. Det har hänt i Djurgården under tiden jag varit här att man tappat spelare, men jag tycker ändå Bosse skött den biten på ett bra sätt. Spelarna som kommit in har ofta kommit in ganska snabbt i laget och anpassat sig snabbt. Men samtidigt är det alltid tråkigt att tappa en vän, både på och utanför planen.

Du är inte orolig över eventuella tapp?

– Nej, det tycker jag inte att jag behöver vara. Vi har ganska bred trupp. Vi har mer än två lag när vi tränar. Om det händer får man gå därifrån. Jag är inte den personen som sitter och tänker på det om jag ska vara ärlig, det är ingenting som jag kan påverka. Om det händer kommer det kanske påverka, men det är många bitar som ska falla på plats för att det ska påverka mig eller laget.

Hur ser du på Djurgårdens vår, enbart positivt?

– Jag tycker det varit hyfsat bra. Man är ändå lite besviken att det inte blivit fler poäng när vi spelat så bra som vi gjort. Samtidigt måste man vara realistisk, säsongen är lång och det brukar jämna ut sig. Det har funnits matcher man varit bättre men ändå tappat poäng, i slutändan kommer det jämna ut sig. Men överlag lite mer än godkänt, säger Haris Radetinac och avslutar om sig själv: .



– Det var lite otur att jag fick en skada och var borta i fyra veckor precis innan säsongen skulle starta. Det är klart det är jobbigt att man blir borta precis innan premiären. Sen har jag jobbat på som vanligt och försöker göra så bra som möjligt. Helt okej, men det är klart man vill spela mer.



