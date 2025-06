Häckens besked: Anvegård tillbaka i truppen

Anna Anvegård saknades senast för BK Häcken.

Men imorgon mot Piteå IF kan hon komma till spel igen.

Hisingeklubben meddelar denna onsdag att hon är tillbaka i truppen.

BK Häcken körde över AIK fullständigt i senaste omgången (6–0 blev segersiffrorna) detta trots att man saknade Anna Anvegård.

Inför det stundande sommaruppehållet så väntar en till match i damallsvenskan.

BK Häcken ställs under morgondagen mot Piteå och inför den matchen så meddelar nu klubben via sin hemsida att Anvegård är tillgänglig igen.

”Glädjande är att Anna Anvegård är fit for fight igen”, skriver Häcken.

Mötet mellan Piteå och BK Häcken på LF Arena drar igång vid 19:00 imorgon.