EM-COACHEN: Utmana Lühr: "Byter inte ens ut Müller om han är skadad"

EM 2021 är snart igång! Så vem är bäst på fotbolls-EM?

Utmana dina vänner, andra läsare och FD:s redaktion i FD:s EM-coachen och vinn fina priser.

Förstapriset är en lyxig gasolgrill från Napoleon till ett värde av ca 10 000 kronor.



Spelet ingår och är exklusivt byggt för alla våra plusmedlemmar! Inte medlem? Bli medlem här!

Vi har stämt av läget med FD:s chefredaktör Mathias Lühr inför starten fredag kväll.

Så här har han valt ut sin trupp:









Du satsar hårt på Sverige. Är det verkligen bara hjärna eller är det en del hjärta bakom också?



– Givet att man håller på Sverige och att laget färgas av det. Samtidigt tror jag verkligen att Blågult har en bra chans att ta sig ur gruppen och kanske gå nån eller några matcher till.

Danielson knoppar in en hörna eller två a la Janne Eriksson -92 och Isak kan explodera i detta mästerskap.



Robin Olsen mot Spanien, du tror på en hållen nolla där alltså eller är det ett spel för galleriet? Att du byter igen innan deadline?



– Jag har svårt att se Sverige släppa in så mycket mål. Det är ett disciplinerat

alla-jobbar-för-alla-safety-fi rst-landslag, med fina spetsar.

– Och Robin Olsen har blivit mycket bra på att ta det hans ska ta. Tror på två nollor i gruppen.





Vilken är din mest betydelsefulla gubbe?



– Thomas Müller är min man i modern fotboll, efter Diego Maradona. Räkna med en knippe assist och minst två mål från Müller i sin lite smygande roll bakom forwards.



– Jag tror inte ens jag plockar bort honom från laget om han är skadad.





Vilka tror du vinner EM?



– Müller. Inte ensam, men die Mannschaft utan det tyngsta favoritskapet är ju livsfarligt.

Jag tror man chockar huvudfavoriten Frankrike direkt.



***

HUR GÅR SPELET TILL?

Varsågod, du har 50 miljoner att förvalta - hur bygger du ditt EM-lag?



Med FD:s EM-coachen plockar du ut ett lag som kan innehålla tre forwards, fyra mittfältare, tre backar, en målvakt (3-4-3 utan avbytare) och en tränare.



Så vad skiljer spelet från andra fantasyspel? Du vinner på att vara en ständigt aktiv coach!

Det är fritt fram att byta spelare till och med 11 juni klockan 21:00, därefter går tävlingen igång.

Under tävlingen har du möjlighet att göra ett byte per kalenderdag. Du har också möjlighet att byta lagkapten en gång per kalenderdag. Det går inte att spara byten eller att ersätta kaptensbyten med vanliga trejds. Poängen som utbytta spelare har samlat ihop fram till och med bytestillfället behålls.



Lagkaptenen får dubbla poäng för alla poänggivande händelser med undantag för röda och gula kort där poängen delas ut som vanligt.



VINN FINA PRISER

1:a pris: Napoleon Rogue 525 - 1 - Gasolgrill från Hemmy.se (Värde ca 10 000 kronor)



2-3:e pris: Sodastream - GENESIS BLACK MEGAPACK från Hemmy.se (Värde 666 kronor)

Fler priser finns att läsa om på sajten för EM-coachen!

Imorgon berättar FD:s chefredaktör Mathias Lühr om sin laguttagning, strategi och varför han inte kan ställa ut en elva som INTE innehåller Thomas Müller.