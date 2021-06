McGregors största problem för Djurgården: ''Klart att han ligger efter''

Djurgården hämtade in jamaicanen Peter McGregor inför säsongen och han har ännu inte varit nära allsvenskt spel.

Tränare Thomas Lagerlöf berättar nu för FotbollDirekt att det fortsatt är en bra bit kvar innan 20-åringen kan släppas fram,

– Han är ju inte direkt skolad i passningsspelet som en BP-spelare direkt. Men han har en bra blick för saker och ting, han förstår spelet, säger Lagerlöf.

Peter McGregor har lånats till Djurgården över hela 2021. Än så länge har det bara blivit tio minuter i den blårandiga tröjan - och då var det i en U21-match ute på Kaknäs.

Och det kommer att dröja innan vi får se mer. DIF-tränaren Thomas Lagerlöf berättar om jamaicanens utveckling.

– Fotbollspassen har han för mestadels gjort med juniorerna. Det går framåt, han börjar framför allt få ordning på fysiken med uthållighet och sånt. Stark var han ju från början, men att kunna springa mer än en gång - de värdena börjar se bra ut. Men den fotbollsmässiga biten har jag inte sett han i vår miljö än, så det ska jag inte uttala mig om för mycket, säger Lagerlöf.

Var ni beredda på att det skulle vara såhär?

– Det är klart, när man inte haft något organiserat fotbollsspel på över ett års tid, att han då ligger långt efter. Det var vi förberedda på.

När FotbollDirekt pratade med anfallaren i april var hans målsättning att närma sig A-lagsfotboll under sommaren.

Frågan är vad Lagerlöf tycker om en sådan prognos?

– Ja men det är definitivt rimligt. Nu har han jobbat ikapp den fysiska biten, sen ska allt det fotbollsmässiga vara tillräckligt bra. Men det är definitivt en bra ambition tycker jag, säger Lagerlöf.

Vad blir avgörande för att det ska bli en längre lösning än bara ett år?

– Det tror jag vi alla är eniga om att vi måste se en potential. Sen om den finns redan nu, eller om man kan se den på längre sikt - man måste kunna se potential.

Och för att nå dit krävs en del annat låter det som?

– Ja, då måste han in i tränings-och A-lagsmiljö och visa ordentligt att han verkligen kan göra saker. Även i den miljön. Det låter väl som han själv tycker, att försöka komma in i det under sommaren när vi har lite uppehåll från Allsvenskan.

Om vi jämför honom med en akademispelare från U19, har han på något sätt tagit en sådan spelares A-lagsplats?

– Nej han har inte tagit någon plats. Han har varit på plats både på A-och U-träningar. Men egentligen inte varit med på fotboll under A-lagsträningar. I alla fall inte i fullt spel. Han har mer fokuserat på fysiken.

Eftersom läget är så ovisst kring McGregor är det inte många som vet vilken typ av spelare han faktiskt är.

– Som sagt, jag har sett honom lite för lite. Men av det jag sett är han ju inte skolad i passningsspelet som en BP-spelare direkt, det ser lite annorlunda ut. Men han har en bra blick för saker och ting. Trots att hans fysik inte riktigt hängt med tycker jag man sett att han förstår spelet, säger Lagerlöf.



