Officiellt: Joan García klar för Barcelona

Joan García, 24, har aktiverat sin utköpsklausul och lämnat Espanyol.

Nu har målvakten presenterats av Barcelona.

Den spanske målvakten Joan García har varit eftertraktad på transfermarknaden, men under den senaste tiden har FC Barcelona rapporterats vara närmst att knyta till sig 24-åringen. Under tisdagen kom uppgifter om att García skulle presenteras för ”Barça” i dag, onsdag, och tidigare under onsdagen stod det klart att han hade aktiverat sin utköpsklausul och lämnat Espanyol.

Nu är keepern presenterad av Barcelona. Han har kritat på ett kontrakt som sträcker sig fram till sommaren 2031.

Samtidigt meddelar Espanyol att den aktiverade utköpsklausulen låg på 25 miljoner euro (motsvarande nästan 275 miljoner kronor).

Joan García är fostrad i Espanyols akademiverksamhet men tar nu steget över till lokalrivalen.