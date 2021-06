Ser stor förändring med Stahre: "Innan var det inte lika intensivt"

– Det är mer intensivt nu. Kort och intensivt. Innan var det lite längre och inte lika intensivt, säger han till Göteborgs-Posten.

För en tid sedan stod det klart att Roland Nilsson lämnar IFK Göteborg. Istället har Mikael Stahre återvänt som huvudtränare - och Stahre har satt igång med att förbereda laget inför den allsvenska återstarten.

– Jag står för vissa saker som tränare. Jag står för ett naturligt tryck, energi och framåtanda. Vi ska även ha en intensitet i vårt spel och det hoppas jag kunna införa. Samtidigt ska vi sätta det i en taktisk helhet, men jag vill att de sakerna implementeras först innan vi pratar taktik, säger Stahre till GP.



Och det verkar vara just intensiteten som stuckit ut under de första träningspassen på Kamratgården. Pontus Wernbloom gillar energin som den nye tränaren kommit in med.

– Vi kan bara blicka framåt nu. Det har varit en nystart för oss nu och en jäkla nytändning. Det har man sett på träningarna också. Det har varit ett jäkla ös, säger Wernbloom och tillägger:

– Stahre är ju energisk och genuin, det är sådan han är. Det där smittar av sig, vilket vi behöver och förutom farten har det även varit en jäkla glädje på träningarna. Det är kul och bra för oss att få in energi igen.

IFK Göteborg har på de inledande åtta omgångarna skramlat ihop hela sex kryss. Nu vill Blåvitt klättra från tiondeplatsen, med hjälp av Mikael Stahre vid rodret.

– Det är skönt att ha någon som kan piska på och driva upp tempot genom att skrika och gorma på ett bra sätt. Man vill ju ha det, säger Pontus Wernbloom och fortsätter:

– Det är mer intensivt nu. Kort och intensivt. Innan var lite längre och inte lika intensivt.





