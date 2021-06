Allsvenskans nya generation - "the next ones" - tyngsta namnen

I veckans Sportchefens dom listar han de 11 hetaste allsvenska talangerna som inom några år kan vara våra nästa landslagsstjärnor.



Spelarna behöver spela i allsvenskan, ha ett svenskt pass och vara födda 1999 och framåt.



✔️Bubblarna på listan

Samuel Brolin, AIK/Mjällby

Född: 2000



Position: Målvakt

Matcher 2020: 30 (30 från start, utlånad till Akropolis) - Superettan

Matcher 2021: 6 (6 från start)

Hållna nollor: 2

Kommentar: AIK-ägda Samuel Brolin går från klarhet till klarhet. I fjol var den långe och fysiskt starke målvakten utlånad till Akropolis där han spelade hela året. För att vara så pass ung var det både imponerande och ovärderligt att få den möjligheten. Nu är U21-landslagsmålvakten utlånad till Mjällby och har, efter att ha inlett på bänken, spelat de sex senaste matcherna i allsvenskan. Ser lugn och trygg ut och har ett bra tillslag. Definitivt en spelare som kan nå väldigt långt och som AIK måste satsa på nästa säsong. Om han inte går utomlands redan innan dess.

Eric Kahl, AIK

Född; 2001



Position: Ytterback

Matcher 2020: 26 (23 från start)

Matcher 2021: 0

Mål: 0

Assist: 0

Kommentar: Noll matcher 2021 och ändå en plats på listan. Är jag galen, tänker kanske någon av er. Men det Kahl visade upp förra säsongen räcker för mig. Nu är den vänsterfotade vänsterbacken tillbaka efter skadeproblem och är redo för omstarten i juli. Erick Otieno har gjort det fenomenalt i hans ställe och frågan är så klart hur Bartosz Grzelak hanterar den situationen med två försäljningsbara spelare på samma position. Kanske är det så att AIK får ett bud på Otieno och släpper honom? Kanske behöver Lustig vila lite efter EM och att någon av dem spelar till höger. Hur som helst har AIK en guldklimp som kommer att spela utomlands förr eller senare om han fortsätter som han gjorde 2020.

Hussein Ali, Örebro SK

Född: 2002



Position: Ytterback

Matcher 2020: 22 (12 från start, en assist)

Matcher: 2021: 7 (6 från start)

Mål: 0

Assist: 1

Kommentar: Har kanske fått mer speltid än vad Axel Kjäll hade planerat för på grund av skador och sånt. Men jag tycker att Hussein Ali tagit chansen. Visst, ÖSK har haft några bedrövliga matcher där även Ali haft det tufft, men han fick redan i fjol viktig speltid och sex allsvenska matcher från start i vår ger mersmak. En tekniskt skicklig och rapp ytterback som behöver slipa på sin slutprodukt och försvarsspel. Men för att vara född 02 - en jättebra spelare.

Edvin Kurtulus, Halmstads BK

Född: 2000



Position: Ytterback

Matcher 2020: 18 (14 från start, 1 mål) - Superettan

Matcher: 2021: 8 (alla från start)

Mål: 0

Assist: 0

Kommentar: Imponerade redan förra säsongen i superettan innan han blev skadad. En ung ytterback (höger) som hela tiden tar steg i sin utveckling. Följsam, duellstark och en helt okej inläggsfot. Det är väl just det offensiva spelet han behöver utveckla ytterligare. Assistkolumnen borde kunna vara högre med tanke på hur HBK spelar sin fotboll. Spelar för Kosovos U21-landslag men har ännu inte tagit beslut om vilken nation han vill representera på A-landslagsnivå. Utgående kontrakt och lär vara intressant för större klubbar.

Jamie Roche, Sirius

Född: 2001



Position: Mittback/central mittfältare

Matcher 2020: 18 (8 från start)

Matcher: 2021: 8

Mål: 0

Assist: 0

Kommentar: Med engelska rötter har Jamie Roche en naturlig krigarinställning på planen. Men han har så mycket mer. En otroligt spelskicklig och teknisk spelare som med fördel kan användas på centralt mittfält men som bevisligen även fungerar finfint som försvarare. Särskilt i offensiven där hans vänsterfot kommer väl till användning. Behöver slipa på sitt duellspel som försvarare, men har verkligen en ljus framtid om han fortsätter på inslagen väg.

Pavle Vagic, Malmö FF

Född: 2000



Position: Mittback/central mittfältare

Matcher 2020: 17 (16 från start, utlånad till Jönköpings Södra) - superettan

Matcher 2021: 5 (4 från start)

Mål: 0

Assist: 1

Kommentar: Vagic har börjat fånga Jon Dahl Tomassons intresse allt mer efter fjolårets lyckade utlåning till Jönköpings Södra. En passningsskicklig spelare som även är taktiskt duktig. Vagic användes som offensiv försvarsspelare i J-Södra medan han i MFF huserat på mittfältet. En nyttig erfarenhet i framtiden och det känns som att JDT inte kommer att vara rädd för att använda Vagic även i höst.

Aimar Sher, Hammarby

Född: 2002



Position: Central mittfältare

Matcher 2020: 21 (9 från start, ett mål)

Matcher 2021: 6 (3 från start)

Mål: 0

Assist: 0

Kommentar: Sent född 2002 och en spelare som har goda förutsättningar att bli något stort. Den offensive mittfältaren är oerhört kreativ och begåvad. Hans touch är en njutning och det känns även som han huvudet på skaft och inte sänks av mindre motgångar på planen. Kom tillbaka från skada sent och har matchats försiktigt under våren. Sher är dock en spelare som Hammarbys sportsliga ledning tror stenhårt på. Om han bara kan övertyga nye tränaren Milos Milojevic om sin storhet så kan det bli en rolig höst för denne store talang.

Hampus Finndell, Djurgården

Född: 2000



Position: Central mittfältare

Matcher 2020: 24 (tre assist, Dalkurd) - superettan

Matcher 2021: 5 (5 från start)

Mål: 2

Assist: 0

Kommentar: En väldigt fin spelare som äntligen börjar få sitt riktiga genombrott. Jag ska vara ärlig, jag trodde att hans dagar var räknade i Djurgården när han inte fick spela förra året och hamnade i Dalkurd. Ett Dalkurd som åkte ur superettan dessutom så snacka om att prövas mentalt. Det gör att jag ännu mer tror på att Finndell är av det rätt virket, att han återigen kan ta sig utomlands (ungdomsproffs i Groningen) och göra skillnad även på internationell nivå. Men här och nu är det bästa för honom att fortsätta spela i allsvenskan och bli en nyckelspelare som Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf aldrig sätter på bänken.

Bilal Hussein, AIK

Född: 2000



Position: Central mittfältare

Matcher 2020: 24 (16 från start, 2 mål)

Matcher 2021: 8 (alla från start)

Mål: 0

Assist: 0

Kommentar: Given på AIK:s centrala mittfält den här våren och nu ser det dessutom ut som att U21-landslagsmannen skriver på ett nytt avtal. En spelare som har sin styrka i passningsspelet och att balansera mittfältet i sin roll som nummer 6 i AIK:s spelsystem. Har blivit allt bättre på att vinna närkamper och slår bort allt mindre bollar. Nu ligger det främst inte i hans roll på mitten men han måste bli bättre i avslutssituationer. Annars är det mycket som är på plats hos Hussein redan nu.

Patrik Wålemark, Häcken

Född: 2001



Position: Ytterforward

Matcher 2020: 21 (13 från start, tre mål och fyra assist)

Matcher 2021: 8 (3 från start)

Mål: 0

Assist: 0

Kommentar: Kom in i säsongen med en skadeperiod bakom sig och har haft svårt att hitta formen i ett underpresterande Häcken. Nu är det Högmo och inte Alm som tränar laget och Wålemark, som imponerade stort förra säsongen, får liksom sina lagkamrater en möjlighet att börja om. Wålemark har ett stort register med sin styrka i en-mot-en-lägen, fina teknik och blick för spelet. Har en förmåga att bjuda på högklassiga nummer både när han spelar fram och gör mål. Jag hoppas vi får se mer av det i höst igen.

Marokhy Ndione, Elfsborg

Född: 1999



Position: Anfallare

Matcher 2020: 19 (2 från start) + 5 (5 start, ett mål) Örgryte, superettan

Matcher 2021: 9 (6 från start)

Mål: 4

Assist: 1

Kommentar: Vilket genombrott den här råstarke anfallaren gör just nu. Från en fjolårssäsong där han under hösten fick spela superettanfotboll i Örgryte till att gå in och vara så självklar i allsvenskan 2021. Fyra mål och en assist är bra och det kunde varit mer. Ndinoe har faktiskt bara fått starta i sex av lagets nio matcher men i höst har jag svårt att se hur Thelin ska kunna hålla honom på bänken. Ndione måste vara fruktansvärt jobbig att möta med sin styrka och snabbhet. Fortsätter han så här ringer det snart från södra Europa.

Bubblare: Carl Gustafsson, Kalmar, Dennis Collander, Örebro SK, Adam Carlén, Degerfors, Abdelrahman Saidi, Degerfors, Jacob Ondrejka, Elfsborg, Albin Mörfeldt, Varberg, Sebastian Nanasi, Malmö FF, Amin Sarr, Malmö FF, Kevin Yacob, IFK Göteborg

Matchrapporter: Malmö ny serieledare efter 2-1 mot Örebro Jeppe Okkels avgjorde när Elfsborg sänkte IFK Norrköping Första segern för säsongen för Häcken Stark insats när IFK Göteborg tog poäng borta mot Djurgården Romário och Rasmus Sjöstedt avgjorde hemma mot Hammarby