KLART: Räddas kvar i AIK - beskedet på midsommarafton

Bilal Hussein debuterade för AIK:s A-lag tidigt under 2018. Sedan dess har innermittfältaren växt in allt mer och mer i kostymen och i år har han varit given i Bartosz Grzelaks lag.

Men med ett utgående avtal har det funnits en viss osäkerhet kring Husseins framtid. FotbollDirekt har tidigare rapporterat att förhandlingarna dragit ut på tiden på grund av Husseins lönekrav.

Idag på midsommarafton har dock den osäkerheten försvunnit. AIK bekräftar nu att klubben förlänger avtalet med Hussein. Kontraktet är skrivet över säsongen 2023.

– Jag är glad över att ha förlängt med AIK och ser fram emot att fortsätta utvecklas samt bidra till klubben. Det känns skönt att det är klart och nu är det fullt fokus på resten av säsongen, säger Hussein till klubbens hemsida.



I år har Bilal Hussein spelat i AIK:s samtliga åtta inledande matcher.

