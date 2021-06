EKWALL: Kastats mellan hopp och förtvivlan

KROATIEN-SPANIEN 3-5 (1-1, 1-1)

1-0 (20) Självmål, 1-1 (38) Pablo Sarabia, 1-2 (61) Cesar Azpilicueta (Ferran Torres), 1-3 Ferran Torres (Pau Torres), 2-3 (86) Mislav Orsic, 3-3 (90+2) Mario Pasalic (Mislav Orsic), 3-4 Alvaro Morata (Dani Olmo). 3-5 Mikel Oyarzabal (Dani Olmo)

Spelplats: Parken, Köpenhamn

Åttondelsfinal

Varning, Kroatien: Marcelo Brozovic, Duje Caleta-Car

Varning, Spanien: -

Domare: Cuneyt Cakir, Turkiet

EN UNDERBAR FOTBOLLSMATCH

Det började som en mardröm för Spanien och knivarna hade slipats på varenda spansk sportredaktion.

Det fortsatte med en härlig spansk fotbollsresa mot en given kvartsfinal.

Och slutade sen med en oerhörd dramatik - vi fick en underbar fotbollsmatch i Köpenhamn.

Det var i den 20:e minuten som Spaniens målvakt, Unai Simon, skulle hantera en lång och tämligen enkel bakåtpassning.

Men på något vis lyckades han missbedöma bollens fart och vinklade in den i eget mål.

1-0 till Kroatien och det omdiskuterade valet av Unai Simon lär ha varit ett ännu hetare samtalsämne ner vid Medelhavet.

Men Spanien hade greppet om den här - liksom alla andra - matcher.

Och när Pablo Sarabia kunde trycka in 1-1 på Christensen-sätt kunde spanjorerna segla fram i full fart.

2-1 kom, 3-1 kom och det kändes helt klart, men kom också den spanska kollapsen och en fantastisk sista kraftansträngning av Kroatien.

Förbundskapten Zlatko Dalic satsade hejvilt med offensiva kort.

Mislav Orsic var ett, Mario Pasalic ett annat.

Orsic forcerade in en reducering med fem minuter kvar och kroaterna fick vittring. Då skickade Orsic in ett härligt inlägg som Pasalic kunde styra in med huvudet.

3-3. Förlängning.

I ett läge när kroaterna var halva vägen på väg hem till Zagreb.

I förlängningen fortsatte Kroatien ösa på och hade ett superläge att ta ledningen när Kramaric fick läget bara någon meter från mållinjen, men Unai Simon tog revansch på sig själv med en makalös parad.

Sen vände matchen igen.

Spanien fick nytt grepp och med den offensiva uppställning som kroaterna hade på plan fanns det öppningar.

Alvaro Morata volleydundrade in 4-3 och Oyarzabal följde upp med femman. Bägge gångerna efter utmärkta inlägg från Dani Olmo.

Spanien har kritiserats hårt för att de inte utnyttjat sin målchanser.

Nu har de kastats mellan hopp och förtvivlan, blivit sågade och hånade, men är i kvartsfinal efter att ha gjort tio mål på två matcher.

KROATIEN (4-3-3)

Dominik Livatovic - 5

***

Josip Juranovic - 5

Domagoj Vida - 4

Duje Caleta-Car - 4

Josko Gvardiol - 5

***

Luka Modric (114) - 7

Marcelo Brozovic - 5

Mateo Kovacic (79) - 5

***

Nikola Vlasic (79) - 4

Bruno Petkovic (46) - 4

Ante Rebic (67) - 4





Avbytare:

Lovre Kalinic (mv)

Simon Sluga (mv)

Sime Vrsaljko

Josip Brekalo

Andrej Kramaric (46) - 4

Ante Budimir (79) - 5

Mario Pasalic (79) - 6

Mile Skoric

Mislav Orsic (67) - 7

Milan Badelj

Domogaj Bradaric

Luka Ivanusec (114) för kort tid för betyg





SPANIEN (4-3-3)

Unai Simon - 5

***

Cesar Azpilicueta - 6

Aymeric Laporte - 5

Eric Garcia (71) - 5

Jose Gaya (78) - 5

***

Koke (78) - 5

Sergio Busquets (101) - 6

Pedri - 6

***

Ferran Torres (78) - 8

Alvaro Morata - 7

Pablo Sarabia (71) - 6





Avbytare:

David de Gea(mv)

Robert Sanchez (mv)

Diego Lorente

Pau Torres (71) - 6

Marcus Llorente

Gerard Moreno

Thiago Alcantara

Rodri (101) - för kort tid för betyg

Fabian Ruiz (78) - 5

Jordi Alba (78) - 5

Mikel Oyarzabal (78) - 6

Dani Olmo (71) - 7





FD:s betygsskala 1-10

1=Totalt misslyckad i allt

2=Glöm det

3=Underkänd

4=Lite för ojämn

5=Godkänd

6=Klart över medel

7=Mycket bra

8=Landslagsklass

9=Outstanding

10=Världsklass