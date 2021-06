JUST NU: "Karlsson otursgubbe för AIK - ÖFK i ledning"

LIVE

AIK: Janosevic - Otieno, Papagiannopoulos, Milosevic, Kahl - Ofori, Ayari, Hussein - Ring, Goitom, Bahoui

Ersättare: Karlsson, Silva, Stamatopoulos, Forsberg, Ylätupa, Radulovic, Dahl, Abdirahman, Kiani, Kabuye

Östersunds FK: Mohlin - Mensiro, Sonko Sundberg, Haugan, Kpozo, Arhin, Fritzson, Hörberg, Kroon, Bellman, Turgott

Ersättare: Keita, Amin, Dosis, Stolt, Karlsson Grach, Sellars, Jno-Baptiste

Här börjar FD:s liverapportering

Avspark 12:00



1 MIN: Första halvlek är igång!

5 MIN: Åskoväder igår men idag är det helt andra förutsättningar i Norrtälje. Solen skiner när Östersunds FK startar ett anfall. Stefanelli inte med i dag på grund av en "korttidskänning"

7 MIN: Janosevic nickar bort en långboll. Inga målchanser så här långt.

8 MIN: Skott från Hussein, räddas enkelt av Mohlin.

9 MIN: Mensiro går omkull. Får en smäll och blir liggandes.

11 MIN: Turgott är igenom! Men Janosevic är ute och glidtacklar bort bollen.

13 MIN: AIK fixar en hörna. Kahl går över på högersidan för att knorra in den. Bahoui något för kort i rocken. I andraläget får Milosevic en halvchans. AIK skapar tryck där.

20 MIN: Frispark i intressant läge för AIK. Bahoui dundrar rakt i muren.

24 MIN: Alexander Milosevic har fått en smäll och måste byta. Per Karlsson kommer in. Lite oklart vad som hände Milosevic.

25 MIN: Skott utifrån som Janosevic klarar, efter vissa problem.

26 MIN: MÅÅÅL! Stackars Per Karlsson som stöter den i eget mål bara minuten efter han kommit in. Fin aktion av Felix Hörberg som rundar Hussein och slår in ett bra inspel som alltså styrs i eget mål. 1-0 ÖFK.

29 MIN: Östersund fortsätter att ösa på!. Ahrin skjuter från 20 meter, tätt utanför. Det här reservbetonade AIK-laget har problem mot ÖFK.

34 MIN: Bra läge för AIK! En inläggsfrispark som når Papagiannopoulos. Mittbackens nick blir dock för sned och en meter utanför Mohlins vänstra stolpe.

