AVSLÖJAR: Örebro SK beredda att låna ut 19-årig talang

Under tisdagen presenterade Örebro SK ett nyförvärv i 24-åriga mittbacken Nasiru Moro.

Nu kan FotbollDirekt berätta att klubben är angelägna om att låna ut en annan försvarare. 19-åriga Niclas Bergmark.

- Om det kommer på tal ska jag börja fundera på det, säger Bergmark till FotbollDirekt.

Igår meddelade tabelljumbon Örebro SK att man värvar försvararen Nasiru Moro, som ansluter från kroatiska Gorica. Detta medför, enligt vad FD erfar, att man nu överväger att göra fler rockader i försvaret.

Enligt uppgifter till FD vill ÖSK hitta en utlåning för Niclas Bergmark, 19, fortast möjligt.

Mittbacken har endast fått två inhopp under säsongen, och i och med den förstärkta konkurrensen som Nasiru Moro tillför, ser man nu alltså över möjligheter till speltid på annat håll för talangen.

- Det är ingenting som jag har märkt av. Jag har faktiskt inte tänkt på det så mycket, utan har istället tagit det dag till dag och försökt att utvecklas så mycket som möjligt, säger Niclas Bergmark till FotbollDirekt.

- Men om det kommer på tal ska jag börja fundera på det.

Även ÖSK:s fotbollschef Axel Kjäll är fåordig om uppgifterna - men betonar samtidigt Bergmarks utveckling under den senaste tiden.

- Det är ingenting som jag kan bekräfta. Vi tittar alltid över vår trupp, och nu har vi fått in en mittback till. Samtidigt är Niclas en spelare som har gjort stora framsteg under året. Det är ingenting som ligger på bordet just nu, säger Kjäll till FD.

Nu nämnde värvningen av Moro, det är hög konkurrens i truppen och Bergmark har inte fått så mycket speltid i år. Hur ser ni på hans roll i laget?

- Så är det ju. Samtidigt är han fortfarande i en bra och spännande ålder och han har tagit steg framåt samt spelat sina första minuter för året för bara två allsvenska matcher sedan. Han är absolut med och konkurrerar.

Han sitter på utgående kontrakt - hur ser ni på det? För ni en dialog om en eventuell förlängning?

- Vi har sagt att vi ska utvärdera under de närmsta månaderna och ha en dialog med honom, så får vi se vad som blir nästa år.

- Vi ser en stor potential i honom. Sedan ska ju det också ställas mot andra spelare som är i liknande ålder och i liknande positioner. Men det är en jätteduktig fotbollspelare, absolut, avslutar Kjäll.

