JUST NU: "Vet att de kommer vara extra rädda för mig"

Hammarby tog ett rejält grepp om avancemanget efter 3-1-segern mot Maribor i torsdags.

För Astrit Selmanis del blev det stor succé då han stod för ett hattrick på Tele2 Arena.

Anfallaren tror inte att Maribor ser fram emot att möta honom - och Gustav Ludwigson igen.

- Vi är jäkligt jobbiga ihop och passar bra tillsammans där uppe. Så de lär vara på sin vakt, säger Selmani till Hammarbys hemsida.



Bajens fina form fortsätter. I helgen besegrade man IFK Norrköping på hemmaplan, efter ett sent mål från Björn Paulsen.

- Vi började inte alls bra. Släppte in ett mål direkt. Men vi gnuggade på och jobbade in oss i matchen. Sen slutade vi första halvlek ganska starkt och vi fick in ett mål, säger Astrit Selmani till Bajens hemsida och fortsätter:

- I andra halvlek får jag många lägen där jag kommer en mot två, en mot tre. Ska sätta dit någon balja. Men sen kom vår danska fina vän (Paulsen) och trycker dit den. Det var en bra laginsats. Trötta ben och trötta huvuden, men vi lyckades ändå ta tre poäng mot ett så pass bra motstånd.

Nu har Hammarby tränat på naturgräs i veckan för att förbereda sig på bästa sätt inför returen mot Maribor i Conference League. Selmani menar att det är en viktig del av förberedelserna.

- Det är klart. Bollen studsar annorlunda och rör sig annorlunda. Det är skönt att träna på gräs, det ger oss en känsla av vad som väntar för oss, säger han.

Selmani kommer nog sent glömma förra veckans möte på Tele2 Arena. I sin första Europamatch någonsin slog anfallaren till med ett hattrick, vilket innebar att Bajen vann med 3-1.

Ikväll väntar avgörandet som kan ta Hammarby till den tredje kvalomgången.

- Det känns kul. Det är såna här matcher man vill spela. Vi har ett resultat som vi ska försöka försvara och kanske göra ännu bättre. Det är en viktig match, säger han och fortsätter:

- Det är klart det känns bra efter den matchen. Jag vet att de kommer vara extra rädda när de möter mig och Gurra (Ludwigson). Vi är jäkligt jobbiga ihop och passar bra tillsammans där uppe. Så de lär vara på sin vakt.

