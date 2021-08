AVSLÖJAR: Mardrömsmånader över - nu kan han göra comeback

Paulinho Guerreiro har missat i stort sett hela säsongen. Men efter Hammarbys starka avancemang mot Maribor kommer nu glädjande besked kring den brasilianske stjärnan.

Enligt FotbollDirekts källor pekar nu mycket på att han är spelklar redan till prestigemötet mot Blåvitt om drygt en vecka.

Det blåser positiva vindar omkring Hammarby för tillfället. Den nye tränaren Milos Milojevic har fått en succéartad start på sin sejour i Bajen, och igår tog laget sig vidare från den andra kvalomgången i Europa Conference League.

Och nu kommer ännu fler glädjande Bajennyheter.

Enligt uppgifter till FD börjar brasilianaren Paulinho bli aktuell för en comeback.

Den offensive 35-åringen har ju haft mardrömsmånader bakom sig, såväl förra året som i fjol. Under försäsongen i vintras åkte han på en ledsbandsskada som höll honom borta från spel länge.

Sen kom han äntligen tillbaka och gjorde två allsvenska inhopp under våren. Lägg därtill att han byttes in i cupfinalen mot Häcken - och slog in en av de avgörande straffarna.

Men under sommaren var olyckan framme igen, när brassen tvingades av under en träningsmatch mot Sirius.

Efter EM-uppehållet har han inte alls kunnat delta för Bajens del.

Det har med andra ord varit en väldigt oviss situation kring ett av Bajens allra största namn, i alla fall om man ser till allsvenska meriter.

Men nu uppges han vara nära en återkomst, enligt FD:s källor. Under veckan som varit har han tränat på en 80-90-procentig kapacitet - och planen är att han ska gå för fullt nästa vecka.

Det mesta pekar på att han därmed blir aktuell för spel i bortamatchen mot IFK Göteborg.

Paulinho sitter i dagsläget på ett utgående kontrakt med Hammarby, men FD erfar att det är en spelare som Milos Milojevic tycker om. Ifall brassen håller sig skadefri är han tänkt att ingå i den serbiske tränarens planer.





