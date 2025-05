Romano: Frimpong klar för Liverpool

Jeremie Frimpong har tidigare ryktats till Liverpool.

Nu uppges han klar för Premier League-mästarna.

Det rapporterar transferjournalisten Fabrizio Romano.

Bayer Leverkusens succéspelare Jeremie Frimpong har ryktats bort från klubben under en längre tid. tidigare i veckan rapporterad Sky-journalisten Florian Plettenberg att ytterbacken var klar för engelska Liverpool.

Nu uppges affären avar klar.

Enligt den trovärdige transferjournalisten Fabrizio Romano ska båda parterna ha kommit överens och Frimpongs utköpsklausul å 35 miljoner euro (drygt 380 miljoner kronor) kommer att aktiveras.

Enligt Romano ska de gälla om ett kontrakt på fem år med Liverpool.

