JUST NU: Malmö FF bekräftar - värvar landslagsstjärnan

Den peruanske landslagsstjärnan Sergio Pena har skrivit på för MFF.

– Han har erfarenhet av att spela och prestera på hög nivå, säger Daniel Andersson till klubbens hemsida.

Det var Sportbladet som först rapporterade om att övergången var nära. Malmö FF uppges betala cirka tio miljoner kronor för den peruanske mittfältaren Sergio Pena.

Nu har MFF bekräftat avtalet.

Han värvas från nederländska Emmen och han har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över 2024.

– Jag är glad över att få möjligheten att representera en klubb som Malmö FF. Min vän Yoshi Yotún har berättat mycket om Malmö FF, om staden och supportrarna. Jag såg flera av lagets matcher när han spelade här. Nu längtar jag till jag själv får kliva ut här och spela, säger Pena till MFF:s hemsida och fortsätter:

– Jag ser möjligheter här, MFF är ett bra lag med stora ambitioner. Här kan jag utvecklas. Jag skulle säga att jag har många kvalitéer som fotbollsspelare. Jag har en stor rörlighet ute på planen och är trygg med bollen.



Sportchef Daniel Andersson fyller i:

– Sergio är en spelskicklig mittfältare som är väldigt trygg med bollen. Han har en fin passningsfot och gjorde ett jättefint mästerskap nu i somras för Peru, säger Andersson och fortsätter:

– Han har erfarenhet av att spela och prestera på hög nivå och har under de senaste åren i sin karriär varit en framstående spelare i de klubbar han representerat. En generellt sett väldigt bra fotbollsspelare som har sina främsta kvalitéer i passningsspelet.

Pena spelade semifinal i Copa America så sent som nu under sommaren. Mittfältaren startade samtliga matcher under turneringen, där Peru till slut föll med uddamålet mot Brasilien.

