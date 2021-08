DERBYEXTRA: DIF-duon hyllade med den klassiska ramsan: "Värmer såklart"

Imorgon väntar ett glödhett derby mellan Djurgården och AIK.

Tabellettan tar emot tabelltrean på Tele2 Arena - inför endast hemmasupportrar.

Thomas Lagerlöf berättar om publikens betydelse och om känslan av att bli hedrad med en klassisk ramsa.

– Publiken är en otroligt viktig faktor i hur vi har valt att spela vår fotboll, säger Lagerlöf till FotbollDirekt.

Serieledande Djurgården mot tabelltrean AIK. Det är ett viktigt stockholmsderby som stundar på Tele2 Arena under söndagen.

Trots att Blåränderna gått så starkt under året har ännu ingen anfallare riktigt fått det att lossna. Anfallaren som spelat mest är Kalle Holmberg och han har endast gjort ett mål hittills. I förra matchen mot Häcken fick Joel Asoro starta som nia.

– Jag tycker vi haft jämn konkurrens där. Sen beror det lite på motstånd och vad vi vill ha för spelartyper på planen. Både mot Kalmar borta och Häcken hemma gör alla våra tre forwards bra ifrån sig och inhopparna har gjort det bra också. Jag skulle inte säga att något har fungerat bättre än det andra, säger Djurgårdstränaren Thomas Lagerlöf.

Skulle AIK vinna mot Djurgården imorgon skiljer endast tre poäng mellan lagen. Thomas Lagerlöf berättar hur han vill att Djurgården ska såra Gnaget.

– De är ju bra på att försvara sig om de får jobba framåt. Under den större delen av både Andreas Alms, Rikard Norlings och nu även under Bartosz Grzelaks tid har de varit otroligt trygga när de fått spela en typ av styrspel. Man måste röra på dem och komma in bakom deras lagdelar. Om man bara spelar framför och matar in bollar i boxen tror jag inte man åstadkommer särskilt mycket, säger Lagerlöf.

AIK har skiftat en del mellan Henok Goitom och Bojan Radulovic. Påverkar deras val era förberedelser på något sätt?

– Nej det tror jag inte. Jag har stor respekt för båda två. Goitom har man sett under många år att han har otrolig kvalité. Sen får man se hur lång tid han orkar, om han startar eller börjar på bänken. Det får vi se. Vi hänger inte upp oss så mycket över det.



Publiken börjar sakteligen återvända till de allsvenska arenorna igen. Senast Djurgården spelade hemmamatch mot Häcken hördes sången "Bergstrands järnkaminer - Lagerlöfs järnkaminer". En klassisk ramsa som sjungits om många DIF-tränare genom åren.

– Jag fick höra det efteråt. Jag var för fokuserad på det som hände på planen, säger Lagerlöf och fortsätter:

– Men vi får hoppas det, att fler uppskattar oss nu än den dagen vi presenterades. På så vis värmer det såklart.

Lagerlöf fortsätter att prata om publikens betydelse:

– Alltid när vi spelar på hemmaplan, och även på bortaplan när det är Djurgårdare där, får vi en otrolig energi från publiken. Vårat spel är uppbyggt på att vi vill ha publiken med oss. När vi spelade inför fulla arenor 2019 var det i stort sett bara Malmö borta och Göteborg borta där Djurgården-fansen inte hördes mest, säger han och tillägger:



– Så det är en otroligt viktig faktor i hur vi har valt att spela vår fotboll. Det ska bygga på energi och få med sig läktarna.

